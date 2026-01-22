Türkiye
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle yenildi
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle yenildi
Fenerbahçe, Aston Villa karşısında sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelede tempo zaman zaman yükselirken, iki takım da net fırsatlar yakaladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe kendi evinde İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırladı.Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, henüz 5. dakikada Morgan Rogers'le gole yaklaştı ancak Oosterwolde’nin kritik müdahalesi tehlikeyi önledi. Fenerbahçe ise 10. dakikada Fred’in ceza sahası dışından çektiği şutla cevap verdi.Mücadelenin 25. dakikasında Aston Villa, Jadon Sancho'yla golü bularak 1-0 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma Aston Villa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyerek sahadan puansız ayrıldı.
Fenerbahçe, Aston Villa karşısında sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelede tempo zaman zaman yükselirken, iki takım da net fırsatlar yakaladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe kendi evinde İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırladı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, henüz 5. dakikada Morgan Rogers'le gole yaklaştı ancak Oosterwolde’nin kritik müdahalesi tehlikeyi önledi. Fenerbahçe ise 10. dakikada Fred’in ceza sahası dışından çektiği şutla cevap verdi.
Mücadelenin 25. dakikasında Aston Villa, Jadon Sancho'yla golü bularak 1-0 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma Aston Villa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyerek sahadan puansız ayrıldı.
