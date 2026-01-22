https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/fenerbahce-aston-villaya-tek-golle-yenildi-1102965698.html

Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle yenildi

Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle yenildi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Aston Villa karşısında sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelede tempo zaman zaman yükselirken, iki takım da net fırsatlar yakaladı. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T22:52+0300

2026-01-22T22:52+0300

2026-01-22T22:52+0300

spor

fenerbahçe

aston villa

avrupa

avrupa ligi

uefa avrupa ligi

maç

maç yayını

tarihi maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102965524_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_ab630c835a60ff3ff3ff7da96d192cc0.jpg

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe kendi evinde İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırladı.Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, henüz 5. dakikada Morgan Rogers'le gole yaklaştı ancak Oosterwolde’nin kritik müdahalesi tehlikeyi önledi. Fenerbahçe ise 10. dakikada Fred’in ceza sahası dışından çektiği şutla cevap verdi.Mücadelenin 25. dakikasında Aston Villa, Jadon Sancho'yla golü bularak 1-0 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma Aston Villa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertliler, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyerek sahadan puansız ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/fenerbahceden-bayrak-mesaji-stat-kirmizi-beyaza-burunecek-1102926548.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, aston villa, avrupa, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç