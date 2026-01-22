Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda büyük atılım içindeyiz, İHA ve SİHA'larımız siparişlere yetişemiyor

Birileri halen hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımız, deyim yerindeyse siparişlere yetişemiyoruz. Her alanda büyük atılım içindeyiz