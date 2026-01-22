https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/cumhurbaskani-erdogan-her-alanda-buyuk-atilim-icindeyiz-iha-ve-sihalarimiz-siparislere-yetisemiyor-1102952874.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda büyük atılım içindeyiz, İHA ve SİHA'larımız siparişlere yetişemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda büyük atılım içindeyiz, İHA ve SİHA'larımız siparişlere yetişemiyor
22.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu"nda konuşuyor. Erdoğan "Artık kendi teknolojisini geliştirip ihraç eden bir Türkiye gerçeği var" dedi ve şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda büyük atılım içindeyiz, İHA ve SİHA'larımız siparişlere yetişemiyor
14:40 22.01.2026 (güncellendi: 14:45 22.01.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her alanda büyük atılım içindeyiz, İHA ve SİHA'larımız siparişlere yetişemiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu”nda konuşuyor. Erdoğan "Artık kendi teknolojisini geliştirip ihraç eden bir Türkiye gerçeği var" dedi ve şunları söyledi:
Birileri halen hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımız, deyim yerindeyse siparişlere yetişemiyoruz. Her alanda büyük atılım içindeyiz
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Güzel sonuçlar aldık
Bir dönem en büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığında güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 2025 senesini yüzde 30.9 enflasyon ile kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız