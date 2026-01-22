https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/cerrahi-maskeyle-geldigi-kuyumcudan-3-milyon-liralik-altin-caldi-soygundan-sonra-evine-metrobusle-1102950197.html
Cerrahi maskeyle geldiği kuyumcudan 3 milyon liralık altın çaldı: Soygundan sonra evine metrobüsle gitti
Cerrahi maskeyle geldiği kuyumcudan 3 milyon liralık altın çaldı: Soygundan sonra evine metrobüsle gitti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da cerrahi maskeyle geldiği kuyumcudan silahla 3 milyon liralık altın çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin soygundan sonra evine giderken metrobüse... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T13:43+0300
2026-01-22T13:43+0300
2026-01-22T13:43+0300
türki̇ye
kuyumcu
soygun
silahlı soygun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102949045_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a4817d9f7910122140aefa5cd9d2195.png
İstanbul Bahçelievler'de bir kişi cerrahi maskeyle girdiği ve selam verdiği kuyumcuyu silah zoruyla soydu. Yaklaşık 3 milyon liralık altın çalan şüpheli kısa sürede yakalanırken, şüphelinin soygundan sonra metrobüse binerek evine gittiği ortaya çıktı. Şüpheli soygunu borç nedeniyle yaptığını söyledi. İçeriye 'selam' vererek girdi bir anda silah çıkardıİstanbul Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Ocak'ta Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde bulunan kuyumcunun altınlarını çalıp kaçan şüpheli H.A'yı yakalamak için çalışma yürüttü. Görgü tanıklarının ifadesini değerlendiren ekipler, cerrahi maske takan şüphelinin iş yerine "selam vererek" girdiğini, daha sonra silah zoruyla kuyumcudaki yaklaşık değeri 3 milyon lira olan altınları çantasına doldurarak kaçtığını belirledi.Soyguna toplu taşıma ile gelip gittiGüvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin, toplu taşımayla bölgeye geldiği ve metrobüsten inip Esenyurt'taki evine gittiği tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli H.A'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Çaldığı altınların bir kısmı oturduğu dairede, büyük kısmı ise çalıştığı tekstilcide ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/buyukcekmece-adliyesindeki-soygunda-firari-suphelinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1102543950.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102949045_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dbaa6a8f4df9e9b77f37d3ac79545b65.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuyumcu, soygun, silahlı soygun
kuyumcu, soygun, silahlı soygun
Cerrahi maskeyle geldiği kuyumcudan 3 milyon liralık altın çaldı: Soygundan sonra evine metrobüsle gitti
İstanbul'da cerrahi maskeyle geldiği kuyumcudan silahla 3 milyon liralık altın çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin soygundan sonra evine giderken metrobüse bindiği tespit edildi.
İstanbul Bahçelievler'de bir kişi cerrahi maskeyle girdiği ve selam verdiği kuyumcuyu silah zoruyla soydu. Yaklaşık 3 milyon liralık altın çalan şüpheli kısa sürede yakalanırken, şüphelinin soygundan sonra metrobüse binerek evine gittiği ortaya çıktı. Şüpheli soygunu borç nedeniyle yaptığını söyledi.
İçeriye 'selam' vererek girdi bir anda silah çıkardı
İstanbul Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Ocak'ta Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde bulunan kuyumcunun altınlarını çalıp kaçan şüpheli H.A'yı yakalamak için çalışma yürüttü. Görgü tanıklarının ifadesini değerlendiren ekipler, cerrahi maske takan şüphelinin iş yerine "selam vererek" girdiğini, daha sonra silah zoruyla kuyumcudaki yaklaşık değeri 3 milyon lira olan altınları çantasına doldurarak kaçtığını belirledi.
Soyguna toplu taşıma ile gelip gitti
Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin, toplu taşımayla bölgeye geldiği ve metrobüsten inip Esenyurt'taki evine gittiği tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli H.A'yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Çaldığı altınların bir kısmı oturduğu dairede, büyük kısmı ise çalıştığı tekstilcide ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.