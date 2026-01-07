https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/buyukcekmece-adliyesindeki-soygunda-firari-suphelinin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1102543950.html
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda firari şüphelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’ndaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturmada yeni... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’ndaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İngiltere’ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli E.T.’nin, hırsızlık günü adliyeden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, emanet kasalarından hırsızlık yapan firari şüpheli E.T.’nin olay gününe ait görüntüleri incelendi. Adliyenin güvenlik kameralarına yansıyan kayıtlarda, şüphelinin altın ve gümüşü siyah çöp poşetlerine koyarak market arabasına yüklediği ve bu şekilde binadan çıktığı görülüyor. Görüntülerde, E.T.’nin boş market arabasıyla adliyeye geri döndüğü anlar da yer alıyor.
25 kilo altın, 50 kilo gümüş kayıp
Soruşturma, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğunun belirlenmesiyle derinleştirildi. Kayıp emanetlerin, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait olduğu tespit edildi.
Firari şüpheli İngiltere’ye kaçtı
Yapılan araştırmalarda, şüpheli E.T.’nin eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İlk şüphe 1 Aralık’ta ortaya çıktı
Büroda çalışan kadrolu işçi E.T.’nin uzun süre işe gelmemesi üzerine, 1 Aralık’ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D.’ye kasaları açtırdı. Kasaların boş olduğu anlaşılınca inceleme başlatıldı.
Zimmet suçundan tutuklama
Kasaların sorumlusu olan K.D., gözaltına alındı ve “zimmet” suçundan tutuklandı. İncelemelerde, E.T.’nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlendi.
17 adrese eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında polis ekipleri, belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Firari şüpheli E.T.’nin kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra, çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilerden 10 kişi yakalandı. Sonrasında 2 şüpheli daha gözaltına alındı ve toplam şüpheli sayısı 13’e yükseldi.
Tutuklama ve adli kontrol kararları
Şüphelilerden Ö.K, Z.V, E.İ.S, G.V. ve Y.E.K. tutuklandı. M.T, B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi, Y.T, A.T, F.T, A.S. ve D.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı.