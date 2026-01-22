https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/bilim-insanlari-saskin-james-webb-atmosferi-uzaya-sizan-bir-otegezegen-goruntuledi-1102938458.html

Bilim insanları şaşkın: James Webb, 'atmosferi uzaya sızan' bir ötegezegen görüntüledi

Bilim insanları şaşkın: James Webb, 'atmosferi uzaya sızan' bir ötegezegen görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, WASP-121 b adını verdikleri aşırı sıcak bir ötegezenin atmosferinin uzaya sürekli olarak sızdığını ortaya koydu.

James Webb Teleskobu, benzeri görülmemiş bir kozmik olaya ışık tuttu. Bilim insanları, WASP-121 b adlı aşırı sıcak bir gaz devinin atmosferini kaybederek uzaya iki dev helyum kuyruğu bıraktığını tespit etti. Keşif, bir ötegezegenin atmosfer kaçışının ilk kez tüm yörüngesi boyunca kesintisiz biçimde gözlemlenmesi açısından bilim dünyasında dönüm noktası olarak değerlendirilmekte.Araştırmacılar, James Webb Teleskobunun NIRISS cihazını kullanarak gezegeni yaklaşık 37 saat boyunca aralıksız izledi.30 saatte bir tam tur attığı tespit edildiWASP-121 b, “ultra-sıcak Jüpiter” olarak adlandırılan gezegenler arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu tür gezegenlerin, yıldızlarına son derece yakın konumda bulunduğunu belirtti. WASP-121 b, yıldızı etrafındaki bir turunu yalnızca 30 saatte tamamlıyor. Bu yakınlığın, gezegenin atmosferinin binlerce dereceye kadar ısınmasına neden olduğu belirtildi. Aşırı sıcaklık, özellikle hafif elementlerin, hidrojen ve helyumun, gezegenin çekiminden kurtularak uzaya kaçmasına yol açıyor. Bilim insanlarına göre bu süreç, milyonlarca yıl içinde gezegenin boyutunu, yapısını ve evrimini kökten değiştirebilir.Çift kuyruklu yapıya sahipGözlemler, gezegenin çevresindeki helyum gazının, gezegenin kendisinden çok daha uzağa yayıldığını ortaya koydu. En dikkat çekici bulgu ise helyumun tek bir kuyruk yerine iki ayrı akış oluşturması oldu. Bu kuyruklardan biri gezegenin arkasında uzanırken, diğeri yıldızın çekim etkisiyle gezegenin önüne doğru kıvrılıyor. Bilim insanlarına göre bu iki yapı birlikte, gezegen çapının 100 katından daha büyük bir alanı kaplıyor. Bu mesafe, gezegen ile yıldızı arasındaki uzaklığın üç katından fazla. Çalışmanın başyazarı Romain Allart, şu ifadeleri kullandı:Çalışma, Nature Communications dergisinde yayımlandı.

