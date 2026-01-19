https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/siddetli-gunes-firtinasi-24-saat-icinde-iletisim-etkilenebilir-1102859767.html
Şiddetli güneş fırtınası: 24 saat içinde iletişim etkilenebilir
Dünya, önümüzdeki 24 saat içerisinde Güneş’ten koparak uzaya yayılan büyük bir ‘yüklü plazma bulutunun’ etkisine girebilir. Ayrıntılar haberde...
Güneş’ten pazar akşamı yayılan ve X1.9 sınıfı olarak kaydedilen güçlü bir ‘güneş patlaması’, Dünya yönüne doğru ilerleyen bir ‘plazma bulutunu’ tetikleyerek jeomanyetik fırtına yarattı. Güney Afrika Ulusal Uzay Ajansı (Sansa)'ya bağlı Uzay Hava Durumu Merkezi, önümüzdeki 24 saat içinde jeomanyetik fırtına faaliyetlerinin belirgin şekilde artabileceğini bildirdi. Yapılan değerlendirmelere göre fırtınanın şiddeti G4 seviyesine kadar çıkabilir.Elektrik kesintisi ihtimali düşükMeteoroloji uzmanları, jeomanyetik fırtınaların zaman zaman elektrik şebekelerinde sorunlara yol açabildiğini ancak bu olayda ‘geniş çaplı elektrik kesintilerinin olası görünmediğini’ kaydetti. Buna karşın, 'uydu navigasyonu, radyo haberleşmesi ve havacılık sistemlerinde’ geçici aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.Sansa, özellikle havacılık, denizcilik, drone operasyonları ve kritik altyapı işletmelerine K-indeksini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.Uzay hava durumu 7/24 izleniyorSansa, Güney Afrika’nın Hermanus kentindeki Uzay Hava Durumu Merkezi’nden, Afrika kıtası, Güney Okyanusu ve Antarktika’yı kapsayan yer tabanlı ölçüm ağlarıyla uzay hava olaylarını kesintisiz olarak izlediğini açıkladı. Kurum ayrıca uluslararası uzay hava durumu merkezleriyle iş birliği yapıyor ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından bölgesel izleme merkezi olarak akredite edilmiş durumda.Uzmanlar, bu tür olayların çıplak gözle fark edilmesinin zor olduğunu ancak ‘modern teknolojik sistemler üzerindeki etkilerinin ciddi olabileceğini’ hatırlattı.
Dünya, önümüzdeki 24 saat içerisinde Güneş’ten koparak uzaya yayılan büyük bir ‘yüklü plazma bulutunun’ etkisine girebilir. Uzmanlar, bu durumun özellikle ‘radyo iletişimi ve bazı uydu sistemlerinde’ geçici kesintilere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
Güneş’ten pazar akşamı yayılan ve X1.9 sınıfı olarak kaydedilen güçlü bir ‘güneş patlaması’, Dünya yönüne doğru ilerleyen bir ‘plazma bulutunu’ tetikleyerek jeomanyetik fırtına yarattı.
Güney Afrika Ulusal Uzay Ajansı (Sansa)'ya bağlı Uzay Hava Durumu Merkezi, önümüzdeki 24 saat içinde jeomanyetik fırtına faaliyetlerinin belirgin şekilde artabileceğini bildirdi. Yapılan değerlendirmelere göre fırtınanın şiddeti G4 seviyesine kadar çıkabilir.
G4 seviyesi,
jeomanyetik fırtınaların şiddetini gösteren beş kademeli ölçeğin dördüncü basamağıdır ve ‘şiddetli’ olarak tanımlanır.
Elektrik kesintisi ihtimali düşük
Meteoroloji uzmanları, jeomanyetik fırtınaların zaman zaman elektrik şebekelerinde sorunlara yol açabildiğini ancak bu olayda ‘geniş çaplı elektrik kesintilerinin olası görünmediğini’ kaydetti.
Buna karşın, 'uydu navigasyonu, radyo haberleşmesi ve havacılık sistemlerinde’ geçici aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.
Sansa, özellikle havacılık, denizcilik, drone operasyonları ve kritik altyapı işletmelerine K-indeksini yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.
K-indeksi,
Dünya’nın manyetik alanının ne kadar bozulduğunu ölçen küresel bir ölçek olarak kullanılıyor.
Uzay hava durumu 7/24 izleniyor
Sansa, Güney Afrika’nın Hermanus kentindeki Uzay Hava Durumu Merkezi’nden, Afrika kıtası, Güney Okyanusu ve Antarktika’yı kapsayan yer tabanlı ölçüm ağlarıyla uzay hava olaylarını kesintisiz olarak izlediğini açıkladı.
Kurum ayrıca uluslararası uzay hava durumu merkezleriyle iş birliği yapıyor ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından bölgesel izleme merkezi olarak akredite edilmiş durumda.
Uzmanlar, bu tür olayların çıplak gözle fark edilmesinin zor olduğunu ancak ‘modern teknolojik sistemler üzerindeki etkilerinin ciddi olabileceğini’ hatırlattı.