Barrack SDG ile görüştü: 18 Ocak anlaşmasında öngörülen entegrasyona bağlılık teyit edildi
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SDG ile görüştüğünü duyurdu. Barrack, görüşmede 18 Mart anlaşmasına...
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyük elçisi Tom Barrack, "Bugün Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile bir araya geldim" derken, "Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak’ta varılan anlaşmada öngörülen entegrasyon sürecinin ilerletilmesine yönelik güçlü desteğini ve bağlılığını yeniden teyit etti" ifadelerini kullandı. Barrack, ateşkes konusunda 'mutabık kalındığını' belirterek şunları ekledi: 'SDG, artık birincil güç değil' demiştiBarrack, 18 Ocak anlaşmasının duyurulmasından sonra X hesabından yaptığı açıklamada Suriye yönetiminin IŞİD karşıtı koalisyona üye olmasıyla “SDG’nin artık IŞİD ile mücadelede birincil güç olma özelliği büyük ölçüde ortadan kalktı” demiş ve “Suriye’de ABD’nin odaklandığı başlıca konular şunlar” diyerek sıralamıştı:
16:00 22.01.2026 (güncellendi: 16:07 22.01.2026)
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SDG ile görüştüğünü duyurdu. Barrack, görüşmede 18 Mart anlaşmasına uyulmasının ele alındığını bildirdi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyük elçisi Tom Barrack, "Bugün Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile bir araya geldim" derken, "Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak’ta varılan anlaşmada öngörülen entegrasyon sürecinin ilerletilmesine yönelik güçlü desteğini ve bağlılığını yeniden teyit etti" ifadelerini kullandı.
Barrack, ateşkes konusunda 'mutabık kalındığını' belirterek şunları ekledi:
Tüm taraflar, güven ve kalıcı istikrarı teşvik etmek amacıyla, her cephede güven artırıcı önlemleri birlikte belirleyip hayata geçirirken, mevcut ateşkesin eksiksiz biçimde korunmasının hayati ilk adım olduğu konusunda mutabık kaldı.
'SDG, artık birincil güç değil' demişti
Barrack, 18 Ocak anlaşmasının duyurulmasından sonra X hesabından yaptığı açıklamada Suriye yönetiminin IŞİD karşıtı koalisyona üye olmasıyla “SDG’nin artık IŞİD ile mücadelede birincil güç olma özelliği büyük ölçüde ortadan kalktı” demiş ve “Suriye’de ABD’nin odaklandığı başlıca konular şunlar” diyerek sıralamıştı:
1-Halen SDG tarafından korunan ve IŞİD tutuklularını barındıran hapishane tesislerinin güvenliğinin sağlanması.
2-SDG ile Suriye Hükümeti arasında görüşmelerin kolaylaştırılarak SDG’nin barışçıl biçimde entegre edilmesi ve Suriye’nin Kürt nüfusunun tarihsel olarak tam Suriye vatandaşlığına siyasi olarak dahil edilmesi.