Barrack SDG ile görüştü: 18 Ocak anlaşmasında öngörülen entegrasyona bağlılık teyit edildi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SDG ile görüştüğünü duyurdu. Barrack, görüşmede 18 Mart anlaşmasına... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091385115_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb9aca7c9c0a11945b0d2ee1261824ee.jpg

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyük elçisi Tom Barrack, "Bugün Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile bir araya geldim" derken, "Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak’ta varılan anlaşmada öngörülen entegrasyon sürecinin ilerletilmesine yönelik güçlü desteğini ve bağlılığını yeniden teyit etti" ifadelerini kullandı. Barrack, ateşkes konusunda 'mutabık kalındığını' belirterek şunları ekledi: 'SDG, artık birincil güç değil' demiştiBarrack, 18 Ocak anlaşmasının duyurulmasından sonra X hesabından yaptığı açıklamada Suriye yönetiminin IŞİD karşıtı koalisyona üye olmasıyla “SDG’nin artık IŞİD ile mücadelede birincil güç olma özelliği büyük ölçüde ortadan kalktı” demiş ve “Suriye’de ABD’nin odaklandığı başlıca konular şunlar” diyerek sıralamıştı:

