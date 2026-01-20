https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/sam-yonetimi-ve-sdg-hasekede-anlasmaya-vardi-1102891362.html

Şam yönetimi ve SDG, Haseke'de anlaşmaya vardı, Barrack'tan SDG açıklaması, işte anlaşmanın maddeleri

Şam yönetimi ve SDG, Haseke'de anlaşmaya vardı, Barrack'tan SDG açıklaması, işte anlaşmanın maddeleri

20.01.2026

Suriye yönetimi tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın saat 20.00'de başlayacağı ve SDG'ye 4 gün süre verildiği duyuruldu.Anlaşmanın saat 20.00'da yürürlüğe gireceği bildirirken "SDG lideri Mazlum Abdi'nin Savunma Bakanı Yardımcılığı'na aday önereceği" aktarıldı. İşte anlaşma maddeleri: Suriye Cumhurbaşkanlığı, bu adımın "ulusal ortaklığa dayalı, tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alındığı güçlü ve birleşik bir Suriye inşa etme taahhüdü" olduğunu ifade etti.Suriye yönetimi ile SDG arasında, 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin doğusunda ilerleyişi sırasında Haseke ili çevresinde ve Ayn el-Arab'ın güney kesimlerinde dün başlayan çatışmalar sabaha karşı durmuştu.Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Suriye ordusu Haseke ili çevresinde biri kent merkezinin hemen girişi olmak üzere 4 noktada konuşlu bulunuyordu.Rakka’daki çatışmalarSuriye’nin Rakka ilinde, dün akşam saatlerinde IŞİD mensuplarının da bulunduğu Aktan Hapishanesi çevresinde gerginlik tırmanmıştı. Hapishanenin kontrolünü devralmak isteyen Suriye ordusuyla SDG güçleri arasında silahlı çatışmalar yaşanmıştı.Rakka ilinde, IŞİD mensuplarının da bulunduğu Aktan Hapishanesi Suriye Ordusu tarafından kuşatılmıştı. Ordu birliklerine hapishaneyi devretmek istemeyen SDG güçlerinin ateş açtığı belirtilmişti.Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, hapishane çevresindeki hareketliliğin sürdüğü aktarılmıştı.

