Şam yönetimi ve SDG, Haseke'de anlaşmaya vardı, Barrack'tan SDG açıklaması, işte anlaşmanın maddeleri
18:40 20.01.2026 (güncellendi: 18:55 20.01.2026)
© Bakr Al KasemRakka'daki SDG unsurları
© Bakr Al Kasem
Ayrıntılar geliyor
Şam yönetimi ile SDG arasında Haseke’de anlaşmaya varıldığı bildirildi. Anlaşmanın maddeleri belli olurken ABD özel temsilcisi Tom Barrack, "SDG'nin sahada birincil IŞİD karşıtı güç olma amacı büyük ölçüde ortadan kalktı" dedi.
Suriye yönetimi tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın saat 20.00'de başlayacağı ve SDG'ye 4 gün süre verildiği duyuruldu.
Anlaşmanın saat 20.00'da yürürlüğe gireceği bildirirken "SDG lideri Mazlum Abdi'nin Savunma Bakanı Yardımcılığı'na aday önereceği" aktarıldı.
İşte anlaşma maddeleri:
"Anlaşma kapsamında SDG’ye, bölgelerin pratik birleşme mekanizmasına dair detaylı bir plan hazırlaması için dört günlük bir istişare süresi tanındı."
"Varılan mutabakata göre, Suriye ordusu Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyecek, şehrin dış kısımlarında konuşlanacak."
"Kamışlı dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl bir şekilde devlet yapısına dahil edilmesine ilişkin takvim ve detaylar daha sonra müzakere edilecek."
"Askeri birliklerin Kürt köylerine girmeyeceği konusunda mutabakata varıldı. Bu köylerde, anlaşma uyarınca bölge sakinlerinden oluşan yerel güvenlik güçleri dışında hiçbir silahlı gücün bulunmayacağı taahhüt edildi."
"Siyasi temsil noktasında dikkat çekici maddelerin yer aldığı anlaşmaya göre, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için aday önerecek."
"Ayrıca Suriye Halk Meclisi’nde temsil edilecek isimler ile devlet kurumlarında istihdam edilecek kişilerin listesi de DSG tarafından sunulacak."
"Taraflar, SDG’ye bağlı tüm askeri ve güvenlik güçlerinin kademeli olarak Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılması konusunda anlaştı."
"Entegrasyonun detaylı mekanizması üzerindeki görüşmeler devam ederken, bölgedeki sivil kurumlar da Suriye hükümetinin genel yapısına dahil edilecek."
"Anlaşmada, Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarını düzenleyen 13 Sayılı Kararname’nin uygulanacağı" kaydedildi.
Suriye Cumhurbaşkanlığı, bu adımın "ulusal ortaklığa dayalı, tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alındığı güçlü ve birleşik bir Suriye inşa etme taahhüdü" olduğunu ifade etti.
Suriye yönetimi ile SDG arasında, 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin doğusunda ilerleyişi sırasında Haseke ili çevresinde ve Ayn el-Arab'ın güney kesimlerinde dün başlayan çatışmalar sabaha karşı durmuştu.
Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Suriye ordusu Haseke ili çevresinde biri kent merkezinin hemen girişi olmak üzere 4 noktada konuşlu bulunuyordu.
Rakka’daki çatışmalar
Suriye’nin Rakka ilinde, dün akşam saatlerinde IŞİD mensuplarının da bulunduğu Aktan Hapishanesi çevresinde gerginlik tırmanmıştı. Hapishanenin kontrolünü devralmak isteyen Suriye ordusuyla SDG güçleri arasında silahlı çatışmalar yaşanmıştı.
Rakka ilinde, IŞİD mensuplarının da bulunduğu Aktan Hapishanesi Suriye Ordusu tarafından kuşatılmıştı. Ordu birliklerine hapishaneyi devretmek istemeyen SDG güçlerinin ateş açtığı belirtilmişti.
Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, hapishane çevresindeki hareketliliğin sürdüğü aktarılmıştı.