Yılın ilk faiz kararı belli oluyor: Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak, faiz beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası, 2026 yılının ilk faiz kararını yarın açıklayacak. Yılın ilk faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?Merkez Bankası yılın ilk faiz toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü yapacak ve faiz kararı saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılacak.Beklenti ne? Faiz düşer mi? Politika faizi beklentisi ne yönde?AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.Aralık ayı faiz kararı ne oldu?Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.2025 yılı faiz oranlarıMerkez Bankası faiz kararları 2025:Ocak 2025: Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.Mart 2025: Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirildi.Nisan 2025: Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.Haziran 2025: Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.Temmuz 2025: Toplantı yapıldı, oran sabit bırakıldı.Eylül 2025: Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.Ekim 2025: Politika faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürüldü.Aralık 2025: Politika faizi 39.5'ten 38'e çekildi.

