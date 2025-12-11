Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aralık ayı faiz oranı kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti. 11.12.2025
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aralık ayı faiz oranı kararını açıkladı.Aralık ayı faiz kararıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti.Merkez Bankası açıklamasında ne mesaj verildi?'Kasım ayı enflasyonu beklenenden düşük''İhtiyatlı bir yaklaşım' vurgusu2025 yılı faiz oranlarıMerkez Bankası faiz kararları 2025:Ocak 2025: Politika faizi yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirildi.Mart 2025: Politika faizi yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirildi.Nisan 2025: Politika faizi yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltildi.Haziran 2025: Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.Temmuz 2025: Toplantı yapıldı, oran sabit bırakıldı.Eylül 2025: Politika faizi yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirildi.Ekim 2025: Politika faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürüldü.Aralık 2025: Politika faizi 39.5'ten 38'e çekildi.
14:01 11.12.2025
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aralık ayı faiz oranı kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aralık ayı faiz oranı kararını açıkladı.

Aralık ayı faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti.

Merkez Bankası açıklamasında ne mesaj verildi?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirmiştir.

'Kasım ayı enflasyonu beklenenden düşük'

Kasım ayında tüketici enflasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

'İhtiyatlı bir yaklaşım' vurgusu

Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

2025 yılı faiz oranları

Merkez Bankası faiz kararları 2025:
Ocak 2025: Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.
Mart 2025: Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirildi.
Nisan 2025: Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.
Haziran 2025: Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.
Temmuz 2025: Toplantı yapıldı, oran sabit bırakıldı.
Eylül 2025: Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.
Ekim 2025: Politika faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürüldü.
Aralık 2025: Politika faizi 39.5'ten 38'e çekildi.
