Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarına ilişkin maç takvimini duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.Buna göre, çeyrek final müsabakaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Kupada finale giden yoldaki bir sonraki aşama olan yarı final karşılaşmaları ise 12, 13 ya da 14 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda final maçı 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Finalin oynanacağı stat ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

