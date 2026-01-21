Türkiye
Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarına ilişkin maç takvimini duyurdu.
Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.Buna göre, çeyrek final müsabakaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Kupada finale giden yoldaki bir sonraki aşama olan yarı final karşılaşmaları ise 12, 13 ya da 14 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda final maçı 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Finalin oynanacağı stat ise ilerleyen günlerde açıklanacak.



Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarına ilişkin maç takvimini duyurdu. Açıklama, TFF’nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
Ziraat Türkiye Kupası’nın çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Buna göre, çeyrek final müsabakaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Kupada finale giden yoldaki bir sonraki aşama olan yarı final karşılaşmaları ise 12, 13 ya da 14 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda final maçı 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Finalin oynanacağı stat ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
