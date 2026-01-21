Trump: Bir buz parçasını istiyoruz, vermezseniz unutmayız
16:43 21.01.2026 (güncellendi: 18:08 21.01.2026)
© REUTERS Denis BalibouseTrump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu
© REUTERS Denis Balibouse
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta konuşuyor. Trump Grönland ile ilgili "Şimdi hem ülkemiz hem dünya çok büyük risklerle karşı karşıya. Füzeler, şu anda bahsedemeyeceğim silahlar var" derken, " Dünyayı korumak için bir buz parçasını istiyoruz ve bize bunu vermiyorlar.Verirseniz çok müteşekkir oluruz, vermezseniz unutmayız" diye ekledi.
Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, biz olmasaydık hepiniz Almanca, biraz da Japonca konuşuyor olurdunuz. Ve Grönland'ı geri verdik, ve şimdi ne kadar da kıymet bilmezler.
Şimdi hem ülkemiz hem dünya çok büyük risklerle karşı karşıya. Füzeler, şu anda bahsedemeyeceğim silahlar var.
İki hafta önce öyle silahlar kullandık ki, ateş bile edemediler, bir tane füze bile atamadılar. Bir tanesi 10 metre yükseldi, yere düştü, neler oluyor.
Grönland, Rusya ve Çin arasında, tam ortasında yer alıyor. Biz geri verdiğimizde bu kadar önemli değildi. Mineraller konusu ya da böyle bir şey yoktu.
Bu güvene alınmamış ada bizim bölgemiz. Bu yüzden iki yüzyıldır Amerikan başkanları Grönland'ı almaya çalışıyor.
Grönland'ın güvenliğini biz sağlayabiliriz.
'Bunu askeri güç kullanarak yapmayacağız'
Bir buz parçasını istiyorum. Onlar için verdiklerimiz karşısında çok az bir istek.
Onların bizim yanımızda olup olmayacağına pek emin değilim. Onları arayıp 'beyler bize saldırıyorlar' desek, yanımızda olacaklarından emin değilim.
Dünyayı korumak için bir buz parçasını istiyoruz ve bize bunu vermiyorlar.
Verirseniz çok müteşekkir oluruz, vermezseniz de biz bunu unutmayız.
Bunu askeri güç kullanarak yapmayacağız.
'3. Dünya Savaşı olmayacak, ben olmasam olurdu'
Trump, konuşmasında sonra oturumda soru yanıtlarken ise şunları ekledi:
Grönland’ın büyük kısmı buz, küçük bir ülke. Ancak oranın güvenliğini sağlamamız çok önemli.
Danimarka hiçbir şey harcamadı Grönland için. NATO, ABD’ye hiç adil davranmadı. Biz onların ihtiyaçlarıyla yıllardır ilgilendik.
Bir 3. Dünya Savaşı olmayacak. Kamala ya da Joe başkan olsaydı, 3. Dünya Savaşı olurdu.
Macron ile ilgili: İnanmazsınız severim, ama her şeyinize yüzde 100 vergi getireceğim dedim
Emmanuel'e ilaçlarla ilgili, inanmazsınız kendisini severim, indirin dedim, yüzde 100 gümrük vergisi getireceğim size dedim, çünkü bizim için ulusal güvenliğimiz dedim. Şampanyadan her şeye yüzde 100 vergi getiririm dedim ve bir ülkeyi ikna etmem 3 dakika sürdü.
Şu anda ilaç konusunda en düşük fiyatı biz ödüyor olacağız.
'Kanada, ABD olduğu için hayatta'
Bizim Danimarka'dan tek istediğimiz ulusal ve uluslararası güvenlik için, potansiyel ve iyi niyetli düşünceleri almak için korumak.
Aynı zamanda Altın Kubbe ile Kanada'yı da koruyabiliriz. Dün, Başbakan (Carney) çok da bize müteşekkir davranmıyordu.
Kanada, ABD olduğu için hayatta.
IŞİD'in yeniden hayata geçirilmesini engelledik. Bana, 'askeri olarak yaptığınız her şey harika' dediler.
F-47 uçağımız çok iyi olacak. Görünmez olacak ve B-2'ler gibi olacak.
'Kubbe bizim teknolojimiz, Bibi'ye bunun için övünmeyi bırak dedim'
Bibi'ye (Benjamin Netanyahu) dedim ki, Çelik Kubbe bizim teknolojimiz, bunun için övgü almayı bırak dedim. İsrail için yaptık.
'Avrupa iyi yönde ilerlemiyor'
Avrupa'nın iyi olmasını isterim ama iyi yönde ilerlemiyor.
Avrupa başkentlerinde büyümenin tek yolu kamu harcamalarının artırılması, göçmen sayısının artırılması ve kirli işlerin başka yerlere gönderilmesi ve fosil enerjinin sahte yeşil enerji yerine konulması şeklindeydi.
Sürekli yapılmak istemeyen işleri başkalarının yapmasının istenmesiydi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji politikalarını değiştirdim. Uykucu Joe Biden döneminde yeni doğalgaz projeleri yüzde 90 azalmıştı. Siz de düşünüyorsunuz neden benzin fiyatları arttı. Birçok yerde galonu 7 dolara çıkmıştı.
Benim liderliğimde Amerikan doğalgaz üretimi günde 130 bin varile çıktı.
'Venezuela'dan 50 milyan varil benzin aldık'
Sadece Venezuela'dan 50 milyon varil benzin aldık.
Saldırı sonrasında büyük bir işbirliğine girdik. Saldırıdan sonra 'hadi anlaşalım' dediler. Ama Venezuela önümüzdeki 6 ay içerisinde, son 20 yıldan daha fazla para kazanacak.
'Benzin fiyatları 2 doların altına inecek'
Ülkenin liderliği de çok zekice davrandı ve böylece akaryakıt fiyatı birçok eyalette 2.5 doların altına indi. Yakın zamanda 2 doların da altına inmesini bekliyoruz. Kimsenin yıllardır görmediği fiyatlar bunlar.
Gezegenin ekonomik dinamosu Amerika Birleşik Devletleridir. Ekonomi kötüyse, bütün dünya bizi kötü yönde takip eder.
Bu kadar kısa sürede, bu kadar başarılı olacağımızı tahmin etmemiştim. Gerçekten çok hızlı yaptık bunu.
'Yeşil enerji para kaybetmektir'
Yeşil enerji para kaybetmektir. Rüzgar tribünü her döndüğünde para kaybediyorsunuz.
Almanya yüzde 20 daha az enerji üretiyor. Şimdiki şansölye bu sorunları çözmeye çalışıyor.
Elektrik fiyatları da artmış durumda Avrupa'da. Birleşik Krallık'ta, ellerinde Kuzey Denizi var ve kullanamıyorlar. Düşenin Kuzey Denizi'ne sahipsiniz ve orası bitti diyorlar. Orada daha 500 yıllık petrol var ama çevresel açıdan bakıp bunu imkansız hale getiriyorlar.
'Çin petrolle, doğalgazla çalışıyor'
Çin, kömürle petrolle, doğalgazla çalışıyor, şimdi nükleere de bakıyorlar. Tüm bu rüzgar tribünlerini satıp para kazanıyorlar.
Benim atalarım İskoçya ve Avrupa'dan geldi. Medeniyet konusunda bağlara sahip olduğumuz konusunda eminiz. Enerji ve ekonomik konularda herkesin bu konularda başarılı olmasını istiyoruz.
Avrupa bu konuda kendi üzerine düşeni yapmalı. Bütünün dışına çıktılar. Bu harika yerleri kaybediyorlar. Avrupa'nın güçlü olmasını istiyoruz.
Kriptoyu Çin'e kaptırmamak için çalışmalıyız.
'Biden, Ukrayna'ya 350 milyar verdi'
Bu NATO'ya bir tehdit olmayacaktır. NATO tarafından Amerika'ya hiç de adil davranılmamıştır.
Rusya-Ukrayna, 2020 Amerikan başkanlık seçimleri hileli olmasaydı bu savaş asla yaşanmayacaktı. 2020 seçimlerinin hileli olduğunu herkes biliyor artık.
Rekor oy aldım ama bana demediklerini bırakmadılar.
Putin ile Ukrayna konusunu konuştuk, hiçbir şey yapmayacaktı. Biden 350 milyar dolar verdi Ukrayna'ya. Bunun böyle olacağını biliyordum.