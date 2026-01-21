https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/trumptan-davosta-onemli-aciklamalar-1102919842.html

Trump: Bir buz parçasını istiyoruz, vermezseniz unutmayız

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta konuşuyor. Trump Grönland ile ilgili "Şimdi hem ülkemiz hem dünya çok büyük risklerle karşı karşıya.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Bunu askeri güç kullanarak yapmayacağız''3. Dünya Savaşı olmayacak, ben olmasam olurdu' Trump, konuşmasında sonra oturumda soru yanıtlarken ise şunları ekledi: Macron ile ilgili: İnanmazsınız severim, ama her şeyinize yüzde 100 vergi getireceğim dedim'Kanada, ABD olduğu için hayatta' 'Kubbe bizim teknolojimiz, Bibi'ye bunun için övünmeyi bırak dedim' Bibi'ye (Benjamin Netanyahu) dedim ki, Çelik Kubbe bizim teknolojimiz, bunun için övgü almayı bırak dedim. İsrail için yaptık.'Avrupa iyi yönde ilerlemiyor''Venezuela'dan 50 milyan varil benzin aldık''Benzin fiyatları 2 doların altına inecek''Yeşil enerji para kaybetmektir''Çin petrolle, doğalgazla çalışıyor''Biden, Ukrayna'ya 350 milyar verdi'

