https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/davostaki-trump-merz-gorusmesi-iptal-oldu-1102917088.html

Davos’taki Trump-Merz görüşmesi iptal oldu

Davos’taki Trump-Merz görüşmesi iptal oldu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump ve Almanya Başbakanı Merz arasında İsviçre’nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nun yan görüşmesi olarak önceden planlanan... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T15:55+0300

2026-01-21T15:55+0300

2026-01-21T16:26+0300

dünya

friedrich merz

donald trump

davos

i̇sviçre

abd

dünya ekonomik forumu (world economic forum)

nato

haberler

cnn

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101197175_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_710be9598e6bdeb1423d483708f31139.jpg

ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz arasında Davos’ta yapılması planlanan görüşmenin, ABD liderinin uçuşundaki gecikme nedeniyle gerçekleşmesinin düşük olduğu bildirildi.İki liderin görüşmesinin, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun yan görüşmeleri kapsamında ancak resmi program dışında yapılması planlanıyordu.Alman basını ‘Görüşme talep edildi’ demiştiGünün erken saatlerinde Alman gazetesi Bild, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Alman hükümetinin Davos’ta Merz ile Trump arasında bir görüşme talep ettiğini ve Washington’un da buna ilgi gösterdiğini yazmıştı.Habere göre Merz’in, ABD başkanının konferans merkezinin ana sahnesinde yapacağı konuşmanın ardından Trump ile bir araya gelmesi planlanıyordu.Konferans merkezinde çok sayıda küçük toplantı odası bulunurken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de bu görüşmeye katılmayı planladığı bildirildi.CNN ise Trump’ın Davos’a gitmek üzere, başka bir uçağa geçmek zorunda kaldıktan sonra yola çıktığını aktardı.CBS muhabiri Jennifer Jacobs, Davos’a hareket öncesinde uçakta bir tespit edilmesi üzerine Trump’ın daha küçük bir uçağa transfer edildiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/starmerdan-trumpa-sert-karsilik-gronland-konusunda-teslim-olmayacagiz-1102916573.html

davos

i̇sviçre

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

friedrich merz, donald trump, davos, i̇sviçre, abd, dünya ekonomik forumu (world economic forum), nato, haberler, cnn