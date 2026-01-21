https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/davostaki-trump-merz-gorusmesi-iptal-oldu-1102917088.html
Davos'taki Trump-Merz görüşmesi iptal oldu
Davos’taki Trump-Merz görüşmesi iptal oldu
ABD Başkanı Trump ve Almanya Başbakanı Merz arasında İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nun yan görüşmesi olarak önceden planlanan... 21.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz arasında Davos’ta yapılması planlanan görüşmenin, ABD liderinin uçuşundaki gecikme nedeniyle gerçekleşmesinin düşük olduğu bildirildi.İki liderin görüşmesinin, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun yan görüşmeleri kapsamında ancak resmi program dışında yapılması planlanıyordu.Alman basını ‘Görüşme talep edildi’ demiştiGünün erken saatlerinde Alman gazetesi Bild, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Alman hükümetinin Davos’ta Merz ile Trump arasında bir görüşme talep ettiğini ve Washington’un da buna ilgi gösterdiğini yazmıştı.Habere göre Merz’in, ABD başkanının konferans merkezinin ana sahnesinde yapacağı konuşmanın ardından Trump ile bir araya gelmesi planlanıyordu.Konferans merkezinde çok sayıda küçük toplantı odası bulunurken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de bu görüşmeye katılmayı planladığı bildirildi.CNN ise Trump’ın Davos’a gitmek üzere, başka bir uçağa geçmek zorunda kaldıktan sonra yola çıktığını aktardı.CBS muhabiri Jennifer Jacobs, Davos’a hareket öncesinde uçakta bir tespit edilmesi üzerine Trump’ın daha küçük bir uçağa transfer edildiğini söyledi.
Davos’taki Trump-Merz görüşmesi iptal oldu
15:55 21.01.2026 (güncellendi: 16:26 21.01.2026)
ABD Başkanı Trump ve Almanya Başbakanı Merz arasında İsviçre’nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nun yan görüşmesi olarak önceden planlanan görüşmenin iptal olduğu bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz arasında Davos’ta yapılması planlanan görüşmenin, ABD liderinin uçuşundaki gecikme nedeniyle gerçekleşmesinin düşük olduğu bildirildi.
İki liderin görüşmesinin, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun yan görüşmeleri kapsamında ancak resmi program dışında yapılması planlanıyordu.
Alman basını ‘Görüşme talep edildi’ demişti
Günün erken saatlerinde Alman gazetesi Bild, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Alman hükümetinin Davos’ta Merz ile Trump arasında bir görüşme talep ettiğini ve Washington’un da buna ilgi gösterdiğini yazmıştı.
Habere göre Merz’in, ABD başkanının konferans merkezinin ana sahnesinde yapacağı konuşmanın ardından Trump ile bir araya gelmesi planlanıyordu.
Konferans merkezinde çok sayıda küçük toplantı odası bulunurken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de bu görüşmeye katılmayı planladığı bildirildi.
CNN ise Trump’ın Davos’a gitmek üzere, başka bir uçağa geçmek zorunda kaldıktan sonra yola çıktığını aktardı.
CBS muhabiri Jennifer Jacobs, Davos’a hareket öncesinde uçakta bir tespit edilmesi üzerine Trump’ın daha küçük bir uçağa transfer edildiğini söyledi.