Netanyahu, Trump'ın 'Barış Kurulu' davetini kabul ettiğini duyurdu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Barış Kurulu” olarak adlandırılan girişimine katılma davetini kabul etti. Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklama, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmuştu. Kurula katılmaları için aralarında Türkiye ve Rusya’nın da bulunduğu 60’a yakın ülke davet edilmişti.Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trump tarafından kurulan Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak katılma davetini kabul ettiklerini açıklamıştı.
10:07 21.01.2026 (güncellendi: 10:19 21.01.2026)
© AA / Stringer İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© AA / Stringer
Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki 'Barış Kurulu' girişimine katılma davetini kabul etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Barış Kurulu” olarak adlandırılan girişimine katılma davetini kabul etti. Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklama, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Başbakan Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul ettiğini ve dünya liderlerinden oluşacak Barış Kurulu'nun bir üyesi olacağını açıkladı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmuştu. Kurula katılmaları için aralarında Türkiye ve Rusya’nın da bulunduğu 60’a yakın ülke davet edilmişti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Trump tarafından kurulan Gazze Barış Kurulu’na kurucu üye olarak katılma davetini kabul ettiklerini açıklamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
DÜNYA
Çin, Gazze Barış Kurulu’na davet aldığını açıkladı
Dün, 14:11
