Çin, Gazze Barış Kurulu’na davet aldığını açıkladı
Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ABD'den Gazze Barış Kurulu'na katılmaya yönelik davet aldıklarını belirtti. 20.01.2026
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugünkü basın toplantısında, ABD'den Gazze Barış Kurulu'na davet aldıklarını bildirdi.Guo, Rus gazetecinin Çin'in Barış Kurulu'na davet alıp almadığı sorusuna, "Çin, ABD'den davet aldı" diye cevap verdi.Çin'in bu daveti kabul etmeye hazır olup olmadığı sorusuna cevap vermeyen Guo, "Verebileceğim başka bir bilgi yok" dedi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmuştu. Kurula katılmaları için aralarında Türkiye ve Rusya'nın da bulunduğu 60'a yakın ülke davet edilmişti.
14:11 20.01.2026 (güncellendi: 14:13 20.01.2026)
Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ABD’den Gazze Barış Kurulu’na katılmaya yönelik davet aldıklarını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugünkü basın toplantısında, ABD’den Gazze Barış Kurulu’na davet aldıklarını bildirdi.
Guo, Rus gazetecinin Çin’in Barış Kurulu’na davet alıp almadığı sorusuna, “Çin, ABD’den davet aldı” diye cevap verdi.
Çin’in bu daveti kabul etmeye hazır olup olmadığı sorusuna cevap vermeyen Guo, “Verebileceğim başka bir bilgi yok” dedi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmuştu. Kurula katılmaları için aralarında Türkiye ve Rusya’nın da bulunduğu 60’a yakın ülke davet edilmişti.