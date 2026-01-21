https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/manchester-cityli-futbolculardan-ornek-davranis-norvece-giden-374-taraftarin-masrafi-karsilanacak-1102931056.html
Manchester Cityli futbolculardan örnek davranış: Norveç’e giden 374 taraftarın masrafı karşılanacak
Manchester Cityli futbolcular, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı deplasmanda alınan sürpriz 3-1'lik yenilgi sonrası Norveç'e giden taraftarların...
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City, deplasmanda Bodo/Glimt’le karşılaştı.Norveç ekibine 3-1 yenilen İngiliz takımının golcüsü Erling Haaland, takımın performansı için özür diledi. Kaptanlar grubunda Bernardo Silva, Ruben Dias ve Rodri'yle birlikte yer alan Haaland, ortak açıklamada, Bodo’ya uzun yolculuk yapan 374 taraftarın bilet masraflarının futbolcular tarafından karşılanacağını duyurdu.Açıklamada “Taraftarlarımız bizim için her şey demek. Evde ve deplasmanda bizi desteklemek için dünyanın dört bir yanına seyahat eden taraftarlarımızın yaptığı fedakarlıkların farkındayız ve bunu asla hafife almıyoruz. Onlar dünyanın en iyi taraftarları. Ayrıca, sahada bizim için zor geçen bir akşamda, dondurucu soğukta bizi destekleyen taraftarlarımız için bu yolculuğun ne kadar meşakkatli olduğunun da bilincindeyiz. Bodo’ya gelen taraftarların bilet ücretlerini karşılamak, yapabileceğimiz en az şey” denildi.
23:28 21.01.2026 (güncellendi: 23:31 21.01.2026)
