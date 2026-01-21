https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/mahkemeden-kiraciya-tahliye-karari-vekalet-ucreti-ve-harc-da-kiraciya-yuklendi-1102904177.html
Mahkemeden kiracıya tahliye kararı: Vekalet ücreti ve harç da kiracıya yüklendi
Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sürüyor. İstanbul Etiler’de mal sahibi, aylık 60.000 TL’ye kiraya verdiği evinden kiracısını çıkarmak... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sürüyor. İstanbul Etiler’de mal sahibi, aylık 60.000 TL’ye kiraya verdiği evinden kiracısını çıkarmak istedi. Eski kiracı olduğunu gerekçe gösteren ev sahibi sözleşmenin bittiğini belirterek ihtarname gönderse de kiracı evi tahliye etmedi. Mahkeme bu kez ev sahibini haklı buldu.
Mülk sahipleri ile kiracılar arasında kira ve tahliye uyuşmazlıklarına ilişkin dava süreçleri gündeme gelmeye devam ediyor.
Milliyet'te yer alan habere göre ev sahibi taşınmazını 1 Kasım 2006 tarihinde İstanbul Etiler’de kiraya verdi. Kiracının 10 yılı aşkın süredir aynı evde oturması nedeniyle ev sahibi, kira ilişkisinin sona erdirilmesini talep ederek hukuki süreç başlattı.
İhtarname gönderildi: Kiracı yanıt vermedi
Süreçte ev sahibi, Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesi kapsamında hareket etti. Kira sözleşmesinin uzama süresinin 10 yılı aşması nedeniyle kiracıya 1 Aralık 2022 tarihinde ihtarname gönderildi.
İhtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2023 itibarıyla sona erdirileceği ve kiralanan taşınmazın bu tarihten sonra teslim edilmesi gerektiği bildirildi. Ancak kiracı bu ihtara herhangi bir yanıt vermedi.
Kiracının ihtara rağmen çıkmaması üzerine ev sahibi tarafı, 18 Aralık 2024 tarihinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açtı. TBK 347. madde kapsamında 10 yıllık uzama süresinin dolması nedeniyle tahliye davası açıldı.
Kiracı: Kiramı düzenli ödüyorum
Kiracı açılan davaya ilişkin cevap dilekçesinde ‘kiralarımızı düzenli ödüyorum ve kira sözleşmem yenilendi. Eve iyi bakıyorum, ödemelerimi aksatmıyorum. Açılan dava hukuki açıdan yetersizdir. Davanın reddine karar verilsin’ dedi.
Mahkemeden tahliye kararı
Mahkeme, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi olan 1.11.2006 itibarıyla 10 yıllık uzama süresinin dolduğunu ve ihtarnamenin de usulüne uygun şekilde yeni dönemden en az 3 ay önce tebliğ edildiğini değerlendirerek 20 Aralık 2025 tarihinde tahliye kararı verdi.
Bu noktada Bölge Adliye Mahkemesi kararlarında da vurgulanan üç temel koşulun önemine dikkat çekildi. Bunlar kira süresinin sona ermesi, 10 yıllık uzama süresinin dolması, uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirim yapılması oldu.
Vekalet ücreti ve harç kiracıya
Karar kapsamında mahkeme, kiracının ev sahibine 18 bin TL vekalet ücreti ödemesine ve ayrıca 5 bin 880 TL harç yatırılmasına hükmetti.