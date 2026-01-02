https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/ev-sahibi-3-yil-sonra-kiraciya-sozlesmen-bitti-cik-dedi-mahkemeden-dikkat-ceken-karar-1102434416.html

Ev sahibi 3 yıl sonra kiracıya ‘sözleşmen bitti, çık’ dedi: Mahkemeden dikkat çeken karar

Mülk sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve ardından mahkeme süreçleri yaşanıyor. Mal sahibi 'çık' dediİstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir ev sahibi 03.02.2020 tarihinde 1.650 TL bedelle evini kiraya verdi. Aradan geçen üç yıllık süre zarfında mal sahibi kiracısını sözleşmenin bittiğini gerekçe göstererek evden çıkarmak istedi. Bir ay içerisinde iki farklı ihtarname gönderildi, bu süreçte evin kira bedeli 3.750 TL olmuştu. Gönderilen ihtarnamelere kiracı cevap vermezken, ev sahibi bunun üzerine tahliye davası açtı. Mahkemeden ise dikkat çeken bir karar çıktı.Ev sahibi 1 ayda iki farklı ihtarname gönderdiMilliyet'e konuşan avukat Aylin Esra Eren şu ifadeleri kullandı: Kiracı evi tahliye etmedi, dava açıldıKiracı gönderilen ihtarnamelere cevap vermezken, bu süreçte evi de tahliye etmedi. Ev sahibi sözleşmenin süresinin bittiğini ve kiracının evi tahliye etmesini istedi. Bu sebepten dolayı da ev sahibi 17.08.2023 tarihinde tahliye davası açtı.Hakim ihtarnamedeki gerekçeleri yeterli bulmadıAvukat Aylin Esra Eren süreci şöyle özetledi:Mahkeme ne karar verdi?2 haklı ihtar gönderilmesinin içerisinde yatan taleplerin hiçbirinin Türk Borçlar Kanunu’nun 352. ve 351. 350. maddelerinde yazan tahliye sebeplerini karşılamadığını, bu nedenle de ev sahibinin açmış olduğu tahliye davasının reddine karar verildi. Bu karar da 04.06.2025 tarihinde çıktı.Vekalet ücreti ve yargılama masrafı kararıAynı zamanda ev sahibi, kiracının avukatına 18.000 TL ve vekalet ücreti ve yargılama masraflarını da ödemek zorunda kaldı.‘Sözleşmen bitiyor seni tahliye ederim’ diyen ev sahipleri yandı

