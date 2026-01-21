https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/gazze-icin-baris-kurulu-genisliyor-bahreyn-ve-bae-de-katildi-1102911027.html
Gazze için Barış Kurulu genişliyor: Bahreyn ve BAE de katıldı
Gazze için Barış Kurulu genişliyor: Bahreyn ve BAE de katıldı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için oluşturduğu Barış Kurulu’na Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in katılmayı kabul ettiği bildirildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
BAE Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın ABD’nin davetini kabul ettiğini açıkladı. Açıklamada, kararın Trump’ın Gazze’ye ilişkin 20 maddelik barış planının hayata geçirilmesine verilen önemle bağlantılı olduğu aktarıldı.BAE’nin, kurulun alt komitelerinden birinde Devlet Bakanı Reem Al Hashimy ile temsil edildiği belirtildi.Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da Kral Hamad bin İsa Al Halife’nin Barış Kurulu’na katılım davetini kabul ettiğini bildirdi. Böylece Bahreyn, davete olumlu yanıt veren ülkeler arasına katıldı.
