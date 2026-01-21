https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/eski-filistinli-diplomat-macronun-davos-konusmasi-fransanin-yillardir-olusturmaya-calistigi-imaji-1102927771.html
Eski Filistinli diplomat: Macron’un Davos konuşması Fransa’nın yıllardır oluşturmaya çalıştığı imajı sildi
Eski Filistinli diplomat: Macron’un Davos konuşması Fransa’nın yıllardır oluşturmaya çalıştığı imajı sildi
Sputnik Türkiye
Eski Filistinli diplomat Rami el-Şair, Macron’un Davos’taki sözlerinin Fransa’nın özellikle Ortadoğu ve Afrika’daki imajını yok ettiğini belirtti. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T19:48+0300
2026-01-21T19:48+0300
2026-01-21T19:48+0300
dünya
emmanuel macron
fransa
davos
paris
rusya
ab
ukrayna
çin
hindistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102888277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9be76d0fa4b309b2c76f3ef67fa13ca.jpg
Eski Filistinli diplomat ve siyasi analist Rami el-Şair, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Davos’taki konuşmasını Sputnik’e değerlendirdiği açıklamasında, Fransız liderin özellikle Ortadoğu ve Afrika’da Fransa’nın imajını zedelediğini, uluslararası hukuk konusunda konuşmaya “hiçbir hakkı olmadığını” ve çok kutuplu dünyada Paris’in konumunun gerileyeceğini söyledi.Macron’un, Rusya karşıtı kampanyanın önde gelen aktörlerinden biri haline geldiğini belirten El-Şair, bu nedenle Fransa liderinin uluslararası hukuk ve önemine dair konuşmaya “hiçbir hakkı olmadığını” belirtti.Eski diplomat, bazı Batılı liderlerin “düşüncesiz adımlarıyla” hem kendi ülkelerine hem de uluslararası ilişkilere zarar verdiklerini vurguladı.Dünya düzeninin çok kutupluluğa doğru evrildiğini kaydeden El-Şair, bu yapıda Rusya, Çin ve Hindistan’ın kilit roller üstlendiğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bati-medyasi-macron-trumpla-gorusemeden-davosta-ayrildi-1102906507.html
fransa
davos
paris
rusya
ukrayna
çin
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102888277_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_de1e9d9876e779fdde581e2fe0b50192.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emmanuel macron, fransa, davos, paris, rusya, ab, ukrayna, çin, hindistan, ortadoğu, afrika
emmanuel macron, fransa, davos, paris, rusya, ab, ukrayna, çin, hindistan, ortadoğu, afrika
Eski Filistinli diplomat: Macron’un Davos konuşması Fransa’nın yıllardır oluşturmaya çalıştığı imajı sildi
Eski Filistinli diplomat Rami el-Şair, Macron’un Davos’taki sözlerinin Fransa’nın özellikle Ortadoğu ve Afrika’daki imajını yok ettiğini belirtti.
Eski Filistinli diplomat ve siyasi analist Rami el-Şair, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Davos’taki konuşmasını Sputnik’e değerlendirdiği açıklamasında, Fransız liderin özellikle Ortadoğu ve Afrika’da Fransa’nın imajını zedelediğini, uluslararası hukuk konusunda konuşmaya “hiçbir hakkı olmadığını” ve çok kutuplu dünyada Paris’in konumunun gerileyeceğini söyledi.
Macron, Fransa’nın özellikle Ortadoğu ve Afrika’da ülke imajını yeniden inşa etme yönündeki yıllarca süren çabalarını boşa çıkardı.
Macron’un, Rusya karşıtı kampanyanın önde gelen aktörlerinden biri haline geldiğini belirten El-Şair, bu nedenle Fransa liderinin uluslararası hukuk ve önemine dair konuşmaya “hiçbir hakkı olmadığını” belirtti.
Dolayısıyla Fransız Cumhurbaşkanı’nın söylemi anlamını yitiriyor; çünkü ne gerçek bir otoritesi ne de küresel sahnede somut bir etkisi var.
Eski diplomat, bazı Batılı liderlerin “düşüncesiz adımlarıyla” hem kendi ülkelerine hem de uluslararası ilişkilere zarar verdiklerini vurguladı.
Özellikle Paris’in hesapsız dış politikası, Ukrayna halkı arasında çok sayıda can kaybına neden oldu.
Dünya düzeninin çok kutupluluğa doğru evrildiğini kaydeden El-Şair, bu yapıda Rusya, Çin ve Hindistan’ın kilit roller üstlendiğine dikkat çekti.
ABD, görünüşe göre bunu fark etmeye başladı ve stratejisini gözden geçirerek yavaş yavaş AB ve NATO’dan uzaklaşıyor. Bu şartlar altında, Fransa dış politikasını köklü biçimde revize etmediği sürece uluslararası konumu daha da kötüleşecektir.