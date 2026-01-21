https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/eski-filistinli-diplomat-macronun-davos-konusmasi-fransanin-yillardir-olusturmaya-calistigi-imaji-1102927771.html

Eski Filistinli diplomat: Macron’un Davos konuşması Fransa’nın yıllardır oluşturmaya çalıştığı imajı sildi

Eski Filistinli diplomat Rami el-Şair, Macron’un Davos’taki sözlerinin Fransa’nın özellikle Ortadoğu ve Afrika’daki imajını yok ettiğini belirtti. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102888277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9be76d0fa4b309b2c76f3ef67fa13ca.jpg

Eski Filistinli diplomat ve siyasi analist Rami el-Şair, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Davos’taki konuşmasını Sputnik’e değerlendirdiği açıklamasında, Fransız liderin özellikle Ortadoğu ve Afrika’da Fransa’nın imajını zedelediğini, uluslararası hukuk konusunda konuşmaya “hiçbir hakkı olmadığını” ve çok kutuplu dünyada Paris’in konumunun gerileyeceğini söyledi.Macron’un, Rusya karşıtı kampanyanın önde gelen aktörlerinden biri haline geldiğini belirten El-Şair, bu nedenle Fransa liderinin uluslararası hukuk ve önemine dair konuşmaya “hiçbir hakkı olmadığını” belirtti.Eski diplomat, bazı Batılı liderlerin “düşüncesiz adımlarıyla” hem kendi ülkelerine hem de uluslararası ilişkilere zarar verdiklerini vurguladı.Dünya düzeninin çok kutupluluğa doğru evrildiğini kaydeden El-Şair, bu yapıda Rusya, Çin ve Hindistan’ın kilit roller üstlendiğine dikkat çekti.

