Eleştirilerin odağındaki NATO Genel Sekreteri: Grönland için sahne arkasında çalışıyorum
NATO'nun 'zayıfladı' eleştirileriyle karşı karşıya olan Genel Sekreter Mark Rutte, Davos'ta yaptığı konuşmada "Grönland için sahne arkasında çalıştığımdan emin... 21.01.2026
2026-01-21T12:45+0300
2026-01-21T12:45+0300
2026-01-21T12:52+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102909602_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3ae188eea57749c8b478af81890b9cda.jpg
Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) bir panele katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki Grönland gerilimiyle ilgili "Grönland konusunda sahne arkasında çalıştığımdan emin olabilirsiniz, ancak bunu ulu orta yapamam" ifadelerini kullandı. Rutte, "Başkan Trump ve diğer liderler haklı. Daha fazlasını yapmalıyız. Arktik'i Rus ve Çin etkisine karşı korumalıyız" derken, NATO'ya yönelik eleştirilere karşı şöyle savunma yaptı:
12:45 21.01.2026 (güncellendi: 12:52 21.01.2026)
NATO'nun 'zayıfladı' eleştirileriyle karşı karşıya olan Genel Sekreter Mark Rutte, Davos'ta yaptığı konuşmada "Grönland için sahne arkasında çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Bunu ulu orta yapamam" ifadelerini kullandı.
Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) bir panele katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki Grönland gerilimiyle ilgili "Grönland konusunda sahne arkasında çalıştığımdan emin olabilirsiniz, ancak bunu ulu orta yapamam" ifadelerini kullandı.
Rutte, "Başkan Trump ve diğer liderler haklı. Daha fazlasını yapmalıyız. Arktik'i Rus ve Çin etkisine karşı korumalıyız" derken, NATO'ya yönelik eleştirilere karşı şöyle savunma yaptı:
Üzerinde çalışıyoruz, kolektif şekilde Arktik bölgesini savunduğumuzdan toplu olarak emin olmaya çalışıyoruz.