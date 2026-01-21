Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/elestirilerin-odagindaki-nato-genel-sekreteri-gronland-icin-sahne-arkasinda-calisiyorum-1102910007.html
Eleştirilerin odağındaki NATO Genel Sekreteri: Grönland için sahne arkasında çalışıyorum
Eleştirilerin odağındaki NATO Genel Sekreteri: Grönland için sahne arkasında çalışıyorum
Sputnik Türkiye
NATO'nun 'zayıfladı' eleştirileriyle karşı karşıya olan Genel Sekreter Mark Rutte, Davos'ta yaptığı konuşmada "Grönland için sahne arkasında çalıştığımdan emin... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T12:45+0300
2026-01-21T12:52+0300
dünya
mark rutte
grönland
davos
nato
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102909602_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3ae188eea57749c8b478af81890b9cda.jpg
Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) bir panele katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki Grönland gerilimiyle ilgili "Grönland konusunda sahne arkasında çalıştığımdan emin olabilirsiniz, ancak bunu ulu orta yapamam" ifadelerini kullandı. Rutte, "Başkan Trump ve diğer liderler haklı. Daha fazlasını yapmalıyız. Arktik'i Rus ve Çin etkisine karşı korumalıyız" derken, NATO'ya yönelik eleştirilere karşı şöyle savunma yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/son-dakika-haberleri-trumpin-mesaj-ifsasindan-sonra-macrondan-aciklama-abd-avrupayi-zayiflatmak-istiyor-1102888434.html
grönland
davos
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102909602_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_666ed77f7d442bb5caa1307a5802a369.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mark rutte, grönland, davos, nato, haberler
mark rutte, grönland, davos, nato, haberler

Eleştirilerin odağındaki NATO Genel Sekreteri: Grönland için sahne arkasında çalışıyorum

12:45 21.01.2026 (güncellendi: 12:52 21.01.2026)
© AP Photo / Omar HavanaNATO Secretary General Mark Rutte
NATO Secretary General Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
NATO'nun 'zayıfladı' eleştirileriyle karşı karşıya olan Genel Sekreter Mark Rutte, Davos'ta yaptığı konuşmada "Grönland için sahne arkasında çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Bunu ulu orta yapamam" ifadelerini kullandı.
Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) bir panele katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki Grönland gerilimiyle ilgili "Grönland konusunda sahne arkasında çalıştığımdan emin olabilirsiniz, ancak bunu ulu orta yapamam" ifadelerini kullandı.
Rutte, "Başkan Trump ve diğer liderler haklı. Daha fazlasını yapmalıyız. Arktik'i Rus ve Çin etkisine karşı korumalıyız" derken, NATO'ya yönelik eleştirilere karşı şöyle savunma yaptı:

Üzerinde çalışıyoruz, kolektif şekilde Arktik bölgesini savunduğumuzdan toplu olarak emin olmaya çalışıyoruz.

Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
DÜNYA
Trump'ın mesaj ifşasından sonra Macron'dan açıklama: NATO artık zayıflamış bir kurum
Dün, 16:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала