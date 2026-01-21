https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/elestirilerin-odagindaki-nato-genel-sekreteri-gronland-icin-sahne-arkasinda-calisiyorum-1102910007.html

Eleştirilerin odağındaki NATO Genel Sekreteri: Grönland için sahne arkasında çalışıyorum

NATO'nun 'zayıfladı' eleştirileriyle karşı karşıya olan Genel Sekreter Mark Rutte, Davos'ta yaptığı konuşmada "Grönland için sahne arkasında çalıştığımdan emin... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) bir panele katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki Grönland gerilimiyle ilgili "Grönland konusunda sahne arkasında çalıştığımdan emin olabilirsiniz, ancak bunu ulu orta yapamam" ifadelerini kullandı. Rutte, "Başkan Trump ve diğer liderler haklı. Daha fazlasını yapmalıyız. Arktik'i Rus ve Çin etkisine karşı korumalıyız" derken, NATO'ya yönelik eleştirilere karşı şöyle savunma yaptı:

