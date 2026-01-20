https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/son-dakika-haberleri-trumpin-mesaj-ifsasindan-sonra-macrondan-aciklama-abd-avrupayi-zayiflatmak-istiyor-1102888434.html

Trump'ın mesaj ifşasından sonra Macron'dan açıklama: ABD, Avrupa'yı zayıflatmak istiyor

Trump'ın mesaj ifşasından sonra Macron'dan açıklama: ABD, Avrupa'yı zayıflatmak istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesaj ifşasından sonra Macron'dan Davos'ta yaptığı açıklamada "ABD, Avrupa'yı zayıflatmak...

Emmanuel Macron, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bulunduğu İsviçre'nin Davos kentinde açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde Macron’un kendisine gönderidiği ‘Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz” diyerek “Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum” şeklindeki özel mesajı ifşa etmişti. Macron, bunun üzerine yaptığı ilk konuşmada, ABD'nin Avrupa'yı 'zayıflatmak istediğini' söyledi.'Çin yatırımına ihtiyacımız var' Macron aynı zamanda "Avrupa'nın kilit sektörlerine daha fazla Çinli yatırıma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Trump'ın ifşa ettiği mesaj Macron, “Dostum” diye başlayan ilk mesajında, “Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda harika işler yapabiliriz. Grönland’da ne yaptığını anlamıyorum. Haydi büyük şeyler inşa etmeye çalışalım” diye yazdığı ortaya çıkmıştı.Fransa liderinin ikinci mesajında, Davos Forumu’ndan hemen sonra perşembe günü Paris’te bir G7 toplantısı ayarlayabileceğini belirterek, “Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da kenar görüşmeler için davet edebilirim” ifadesini kullandığı görülmüştü.Macron ayrıca Trump’a, ABD’ye dönmeden önce perşembe günü Paris’te birlikte bir akşam yemeği yemeyi teklif etmişti.

