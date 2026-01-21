https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/starmerdan-trumpa-sert-karsilik-gronland-konusunda-teslim-olmayacagiz-1102916573.html

Starmer'dan Trump'a sert karşılık: Grönland konusunda 'teslim olmayacağız'

Starmer’dan Trump’a sert karşılık: Grönland konusunda ‘teslim olmayacağız’

İngiltere Başbakanı Starmer, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Trump'a karşı İngiliz basınının ifadeleriyle şimdiye kadarki 'en sert ifadelerini' kullandı...

Keir Starmer, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada “Grönland’ın geleceğinin Danimarka ve Grönland tarafından belirlenmesi gerektiğini” ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump’a karşı duracağını belirterek, Greenland konusundaki tutumunda ‘teslim olmayacağını’ söyledi ve şu ifadeleri kullandı:Danimarka Başbakanı’nın perşembe günü Birleşik Krallık’a geleceğini belirten Starmer, sözlerini şöyle sürdürdü:Trump’ın ‘büyük aptallık’ çıkışıABD Başkanı, dün İngiltere’nin ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası’nı Mauritius’a devretme kararıyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

