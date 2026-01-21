https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/starmerdan-trumpa-sert-karsilik-gronland-konusunda-teslim-olmayacagiz-1102916573.html
Starmer’dan Trump’a sert karşılık: Grönland konusunda ‘teslim olmayacağız’
Starmer’dan Trump’a sert karşılık: Grönland konusunda ‘teslim olmayacağız’
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Starmer, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Trump’a karşı İngiliz basınının ifadeleriyle şimdiye kadarki ‘en sert ifadelerini’ kullandı... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T15:40+0300
2026-01-21T15:40+0300
2026-01-21T16:26+0300
dünya
keir starmer
donald trump
grönland
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102916419_0:0:951:534_1920x0_80_0_0_53d734338ebafcaf766c61c224ae1a73.png
Keir Starmer, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada “Grönland’ın geleceğinin Danimarka ve Grönland tarafından belirlenmesi gerektiğini” ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump’a karşı duracağını belirterek, Greenland konusundaki tutumunda ‘teslim olmayacağını’ söyledi ve şu ifadeleri kullandı:Danimarka Başbakanı’nın perşembe günü Birleşik Krallık’a geleceğini belirten Starmer, sözlerini şöyle sürdürdü:Trump’ın ‘büyük aptallık’ çıkışıABD Başkanı, dün İngiltere’nin ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası’nı Mauritius’a devretme kararıyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/carneyin-davos-konusmasi-eski-dunya-duzeni-geri-gelmeyecek-masada-yoksak-menudeyiz-1102915727.html
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102916419_25:0:844:614_1920x0_80_0_0_747b8d9345d7e223bfbd1a0f463d2c26.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
starmer, trump, grönland, son dakika, haberler
starmer, trump, grönland, son dakika, haberler
Starmer’dan Trump’a sert karşılık: Grönland konusunda ‘teslim olmayacağız’
15:40 21.01.2026 (güncellendi: 16:26 21.01.2026)
İngiltere Başbakanı Starmer, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Trump’a karşı İngiliz basınının ifadeleriyle şimdiye kadarki ‘en sert ifadelerini’ kullandı. Keir Starmer, dün Diego Garcia Adası’nı Mauritus’a devretme kararı için ‘Büyük aptallık’ diyen Trump’a cevaben “Grönland konusunda teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.
Keir Starmer, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada “Grönland’ın geleceğinin Danimarka ve Grönland tarafından belirlenmesi gerektiğini” ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump’a karşı duracağını belirterek, Greenland konusundaki tutumunda ‘teslim olmayacağını’ söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
İlkelerimiz ve değerlerimiz konusundaki tutumumu açıkça ortaya koydum. Bunların ilki, Grönland’ın geleceğinin yalnızca Grönland halkı ve Danimarka Krallığı tarafından belirlenmesi gerektiğidir.
İkincisi ise, müttefikleri baskı altına almak için gümrük vergileriyle tehdit etmenin tamamen yanlış olduğu.
Danimarka Başbakanı’nın perşembe günü Birleşik Krallık’a geleceğini belirten Starmer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Boyun eğmeyeceğim. Britanya da gümrük vergileri tehdidi altında Grönland’ın geleceğine ilişkin ilkelerimiz ve değerlerimizden geri adım atmayacaktır. Benim tutumum net ve açıktır."
Trump’ın ‘büyük aptallık’ çıkışı
ABD Başkanı, dün İngiltere’nin ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası’nı Mauritius’a devretme kararıyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İngiltere’nin son derece önemli bir toprağı vermesi BÜYÜK BİR APTALLIK. Bu, Grönland’ın neden alınması gerektiğine dair ulusal güvenlik gerekçelerinin uzun listesindeki bir başka örnek. Çin ve Rusya bu zayıflığı fark etti.