https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/davosa-giden-trumpin-ucagi-ariza-nedeniyle-geri-dondu-1102902325.html
Davos’a giden Trump’ın uçağı arıza nedeniyle geri döndü
Davos’a giden Trump’ın uçağı arıza nedeniyle geri döndü
Sputnik Türkiye
Davos forumuna katılmak için yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı arıza nedeniyle ABD'ye geri döndü. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T07:45+0300
2026-01-21T07:45+0300
2026-01-21T08:14+0300
dünya
abd
donald trump
air force one
uçak
davos
washington
new york
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102667961_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5a1c9501404a41c3a97613f52ea78ddd.jpg
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı kalkışın ardından tespit edilen “küçük bir elektrik arızası” nedeniyle geri dönerek Washington’daki Joint Base Andrews Havalimanı'na iniş yaptı.Açıklamada, geri dönme kararının “tedbir amaçlı” alındığı kaydedildi. ABD Başkanı'nın yeni bir uçakla Davos seyahatine devam edeceği belirtildi.Uçakta Trump’a eşlik eden gazeteciler, kalkıştan bir süre sonra tüm ışıkların bir anda kısa süreliğine kesildiğini bildirdi.Sputnik, uçuş bilgilerini analiz ederek, Air Force One uçağının New York şehri üzerinden geçtikten kısa süre sonra dönüş yaptığını tespit etti.Trump, uçak havalanmadan önce gazetecilere, Davos gezisinin ilginç olacağını, ancak “neler olacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını” dile getirmişti.ABD Başkanı’nın, bugün 16.30'da (TSİ) forumda konuşma yapması planlanıyor. Yaklaşık bir saat sonra ülke liderleri toplantısına katılacak olan Trump, 19.25'te iş dünyası temsilcileriyle bir resepsiyona katılacak. Ertesi gün, saat 12.30'da, Gazze Şeridi Barış Konseyi'nin kuruluş belgesini duyurma törenini düzenleyecek ve Washington'a geri dönecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/abd-ordusu-karayiplerde-sagitta-tankerine-el-koydu-1102898877.html
davos
washington
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102667961_44:0:955:683_1920x0_80_0_0_ae034b130a9dd8bbf698e232f3fe2be7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, air force one, uçak, davos, washington, new york
abd, donald trump, air force one, uçak, davos, washington, new york
Davos’a giden Trump’ın uçağı arıza nedeniyle geri döndü
07:45 21.01.2026 (güncellendi: 08:14 21.01.2026)
Davos forumuna katılmak için yola çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı arıza nedeniyle ABD'ye geri döndü.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı kalkışın ardından tespit edilen “küçük bir elektrik arızası” nedeniyle geri dönerek Washington’daki Joint Base Andrews Havalimanı'na iniş yaptı.
Açıklamada, geri dönme kararının “tedbir amaçlı” alındığı kaydedildi. ABD Başkanı'nın yeni bir uçakla Davos seyahatine devam edeceği belirtildi.
Uçakta Trump’a eşlik eden gazeteciler, kalkıştan bir süre sonra tüm ışıkların bir anda kısa süreliğine kesildiğini bildirdi.
Sputnik, uçuş bilgilerini analiz ederek, Air Force One uçağının New York şehri üzerinden geçtikten kısa süre sonra dönüş yaptığını tespit etti.
Trump, uçak havalanmadan önce gazetecilere, Davos gezisinin ilginç olacağını, ancak “neler olacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını” dile getirmişti.
ABD Başkanı’nın, bugün 16.30'da (TSİ) forumda konuşma yapması planlanıyor. Yaklaşık bir saat sonra ülke liderleri toplantısına katılacak olan Trump, 19.25'te iş dünyası temsilcileriyle bir resepsiyona katılacak. Ertesi gün, saat 12.30'da, Gazze Şeridi Barış Konseyi'nin kuruluş belgesini duyurma törenini düzenleyecek ve Washington'a geri dönecek.