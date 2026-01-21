Türkiye
ABD ordusu Karayipler’de Sagitta tankerine el koydu
ABD ordusu Karayipler’de Sagitta tankerine el koydu
ABD Güney Komutanlığı, Karayip Denizi’nde Sagitta adlı tankerin ABD askeri güçleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Güney Komutanlığı, ABD ordusunun Karayip Denizi'nde Sagitta tankerine el koyduğunu açıkladı.Yapılan açıklamada, tankerin herhangi bir olay yaşanmadan' ele geçirildiği bildirilirken, şu ifadeler yer aldı:
04:17 21.01.2026
ABD Güney Komutanlığı, Karayip Denizi'nde Sagitta adlı tankerin ABD askeri güçleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu.
ABD Güney Komutanlığı, Karayip Denizi’nde Sagitta adlı tankerin ABD askeri güçleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu.
ABD Güney Komutanlığı, ABD ordusunun Karayip Denizi'nde Sagitta tankerine el koyduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, tankerin herhangi bir olay yaşanmadan' ele geçirildiği bildirilirken, şu ifadeler yer aldı:
Bu sabah, ABD askeri güçleri, İç Güvenlik Bakanlığı'nı destekleyerek, Sagitta adlı motorlu gemiyi herhangi bir olay yaşanmadan ele geçirdi. Başkan Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik karantina uygulamasını hiçe sayarak faaliyet gösteren bir başka tankerin ele geçirilmesi, Venezuela'dan çıkan tek petrolün düzgün ve yasal olarak koordine edilmiş petrol olmasını sağlama kararlılığımızı göstermektedir
Haber akışı
