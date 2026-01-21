https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/abd-ordusu-karayiplerde-sagitta-tankerine-el-koydu-1102898877.html
ABD ordusu Karayipler’de Sagitta tankerine el koydu
ABD ordusu Karayipler’de Sagitta tankerine el koydu
Sputnik Türkiye
ABD Güney Komutanlığı, Karayip Denizi’nde Sagitta adlı tankerin ABD askeri güçleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T04:17+0300
2026-01-21T04:17+0300
2026-01-21T04:17+0300
dünya
abd
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102898722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f2564425eca1239378904b85fa97967.png
ABD Güney Komutanlığı, ABD ordusunun Karayip Denizi'nde Sagitta tankerine el koyduğunu açıkladı.Yapılan açıklamada, tankerin herhangi bir olay yaşanmadan' ele geçirildiği bildirilirken, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-venezuela-ile-baglantili-bir-baska-tankeri-ele-gecirdi-1102776434.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102898722_219:0:1659:1080_1920x0_80_0_0_f7604a19ecd5602816254325c46ce65a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd
ABD ordusu Karayipler’de Sagitta tankerine el koydu
ABD Güney Komutanlığı, Karayip Denizi’nde Sagitta adlı tankerin ABD askeri güçleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu.
ABD Güney Komutanlığı, ABD ordusunun Karayip Denizi'nde Sagitta tankerine el koyduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, tankerin herhangi bir olay yaşanmadan' ele geçirildiği bildirilirken, şu ifadeler yer aldı:
Bu sabah, ABD askeri güçleri, İç Güvenlik Bakanlığı'nı destekleyerek, Sagitta adlı motorlu gemiyi herhangi bir olay yaşanmadan ele geçirdi. Başkan Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik karantina uygulamasını hiçe sayarak faaliyet gösteren bir başka tankerin ele geçirilmesi, Venezuela'dan çıkan tek petrolün düzgün ve yasal olarak koordine edilmiş petrol olmasını sağlama kararlılığımızı göstermektedir