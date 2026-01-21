https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/carneyin-davos-konusmasi-eski-dunya-duzeni-geri-gelmeyecek-masada-yoksak-menudeyiz-1102915727.html
Carney'in Davos konuşması: Eski dünya düzeni 'geri gelmeyecek', Masada yoksak menüdeyiz
Carney’in Davos konuşması: Eski dünya düzeni ‘geri gelmeyecek’, Masada yoksak menüdeyiz
21.01.2026
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD öncülüğündeki küresel yönetişim sisteminin, büyük güç rekabetiyle tanımlanan ve kurallara dayalı düzenin ‘zayıfladığı’ bir ‘kırılma’ sürecinden geçtiğini söyledi.Carney’nin siyasi ve finansal elitlere hitap ettiği bu konuşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuşma yapmasından bir gün önce gerçekleşti.‘Normale geri dönmeyecek’Carney, 2025’te Kanada siyasetine girdiğinden bu yana, dünyanın Trump öncesi ‘normal’e geri dönmeyeceği uyarısını defalarca yineledi. Salı günü yaptığı ve Trump’ın adını doğrudan anmayan konuşmasında da bu mesajını teyit etti.‘Biz bir geçiş sürecinde değil, bir kırılmanın tam ortasındayız’ diyen Carney, Kanada’nın eski ‘kurallara dayalı uluslararası düzen’den fayda sağladığını hatırlattı.Bu düzenin, ‘açık deniz yolları, istikrarlı bir finansal sistem, kolektif güvenlik ve anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çerçeveler’ gibi kamusal malların sağlanmasına katkı sunan ‘Amerikan hegemonyasını’ içerdiğini söyledi.‘Masada yoksak, menüdeyiz’Ancak artık yeni bir gerçekliğin oluştuğunu söyleyen Carney ekledi:Carney, Kanada gibi ülkelerin artık ‘uyum sağlamanın güvenlik satın alacağı’ umudunu taşıyamayacağını söyledi ve ekledi:
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD öncülüğündeki küresel yönetişim sisteminin, büyük güç rekabetiyle tanımlanan ve kurallara dayalı düzenin ‘zayıfladığı’ bir ‘kırılma’ sürecinden geçtiğini söyledi.
Carney’nin siyasi ve finansal elitlere hitap ettiği bu konuşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuşma yapmasından bir gün önce gerçekleşti.
‘Normale geri dönmeyecek’
Carney, 2025’te Kanada siyasetine girdiğinden bu yana, dünyanın Trump öncesi ‘normal’e geri dönmeyeceği uyarısını defalarca yineledi. Salı günü yaptığı ve Trump’ın adını doğrudan anmayan konuşmasında da bu mesajını teyit etti.
‘Biz bir geçiş sürecinde değil, bir kırılmanın tam ortasındayız’ diyen Carney, Kanada’nın eski ‘kurallara dayalı uluslararası düzen’den fayda sağladığını hatırlattı.
Bu düzenin, ‘açık deniz yolları, istikrarlı bir finansal sistem, kolektif güvenlik ve anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çerçeveler’ gibi kamusal malların sağlanmasına katkı sunan ‘Amerikan hegemonyasını’ içerdiğini söyledi.
‘Masada yoksak, menüdeyiz’
Ancak artık yeni bir gerçekliğin oluştuğunu söyleyen Carney ekledi:
Buna adını koyalım: En güçlü aktörlerin ekonomik entegrasyonu bir baskı aracı olarak kullandığı, giderek yoğunlaşan bir büyük güç rekabeti sistemi.
Carney, Kanada gibi ülkelerin artık ‘uyum sağlamanın güvenlik satın alacağı’ umudunu taşıyamayacağını söyledi ve ekledi:
Kanada gibi orta ölçekli güçler için soru, bu yeni gerçekliğe uyum sağlayıp sağlamamak değildir. Buna mecburuz. Asıl soru, bunu sadece daha yüksek duvarlar inşa ederek mi yapacağız, yoksa daha iddialı bir şey mi başaracağız? Orta güçler birlikte hareket etmek zorunda; çünkü masada yoksak, menüdeyiz.
Büyük güçler şimdilik tek başına hareket edebilir. Pazar büyüklüğüne, askerî kapasiteye ve şartları dikte edecek kaldıraçlara sahipler. Orta güçler sahip değil.