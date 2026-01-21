https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bilim-insanlari-acikladi-bobrek-hastaliginin-kalp-icin-neden-bu-kadar-tehlikeli-oldugu-ortaya-cikti-1102915263.html

Bilim insanları açıkladı: Böbrek hastalığının kalp için neden bu kadar 'tehlikeli' olduğu ortaya çıktı

Bilim insanları açıkladı: Böbrek hastalığının kalp için neden bu kadar 'tehlikeli' olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre, hasarlı böbrekler kana yayılan ve kalbi doğrudan zehirleyen mikroskobik parçacılar salgılıyor. Bilim insanları, bunun kalp... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T14:40+0300

2026-01-21T14:40+0300

2026-01-21T14:40+0300

sağlik

bilim

böbrek yetmezliği

kalp hastalıkları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094123807_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_f438a9c47ce818a3f7f0c2800b6b376e.png

Bilim insanları, kronik böbrek hastalığı olan kişilerin neden sıklıkla kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini araştırdı. Virginia Üniversitesi ve Mount Sinai araştırmacıları tarafından yapılan çalışmalara göre, hasar gören böbrekler kana karışan ve kalbe doğrudan zarar veren mikroskobik parçacıklar ürettiği ortaya çıktı.Erken teşhis mümkün olabilirAraştırmaya göre bu parçacıklar, yalnızca hastalıklı böbrekler tarafından üretiliyor ve kalp dokusunu bozarak kalp yetmezliğine giden süreci hızlandırıyor. Bilim insanları, bu keşfin yüksek riskli hastaların daha erken tespit edilmesine ve yeni tedavi yollarının geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Uta Erdbrügger, böbrek ve kalp hastalıklarının çoğu zaman sessiz ilerlediğine dikkat çekerek, “Bu bulgular, kalp yetmezliği riski taşıyan hastaları daha erken belirlememize ve tedaviye daha erken başlamamıza olanak tanıyabilir” dedi.Bilimsel dergi Circulation’da yayımlanan araştırmada, hastalıklı böbreklerin normalde hücreler arası iletişimde görev yapan yapıların, böbrek hastalarında kalbe zarar veren küçük parçalar saldığı tespit edildi.Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda, bu parçacıkların dolaşıma girmesinin engellenmesiyle kalp fonksiyonlarında belirgin iyileşme sağlandı. Ayrıca böbrek hastalarının kan örneklerinde bu zararlı parçacıklara rastlanırken, sağlıklı bireylerde aynı bulgulara ulaşılamadı.Türk Halk Sağlığı, kronik böbrek hastalığına sahip hastaların farkındalık oranlarının yüzde 10'u geçmediği belirtiliyor. Ayrıca 2010 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 2.6 milyon kişinin diyaliz veya böbrek nakli tedavileri ile yaşadığını belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/fmba-rus-kanser-ilaci-rakurs-223ra-yuksek-etkinlige-sahip-1102908433.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bilim, böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları