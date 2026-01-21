https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bilim-insanlari-acikladi-bobrek-hastaliginin-kalp-icin-neden-bu-kadar-tehlikeli-oldugu-ortaya-cikti-1102915263.html
Bilim insanları açıkladı: Böbrek hastalığının kalp için neden bu kadar 'tehlikeli' olduğu ortaya çıktı
Bilim insanları, kronik böbrek hastalığı olan kişilerin neden sıklıkla kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini araştırdı. Virginia Üniversitesi ve Mount Sinai araştırmacıları tarafından yapılan çalışmalara göre, hasar gören böbrekler kana karışan ve kalbe doğrudan zarar veren mikroskobik parçacıklar ürettiği ortaya çıktı.Erken teşhis mümkün olabilirAraştırmaya göre bu parçacıklar, yalnızca hastalıklı böbrekler tarafından üretiliyor ve kalp dokusunu bozarak kalp yetmezliğine giden süreci hızlandırıyor. Bilim insanları, bu keşfin yüksek riskli hastaların daha erken tespit edilmesine ve yeni tedavi yollarının geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Uta Erdbrügger, böbrek ve kalp hastalıklarının çoğu zaman sessiz ilerlediğine dikkat çekerek, “Bu bulgular, kalp yetmezliği riski taşıyan hastaları daha erken belirlememize ve tedaviye daha erken başlamamıza olanak tanıyabilir” dedi.Bilimsel dergi Circulation’da yayımlanan araştırmada, hastalıklı böbreklerin normalde hücreler arası iletişimde görev yapan yapıların, böbrek hastalarında kalbe zarar veren küçük parçalar saldığı tespit edildi.Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda, bu parçacıkların dolaşıma girmesinin engellenmesiyle kalp fonksiyonlarında belirgin iyileşme sağlandı. Ayrıca böbrek hastalarının kan örneklerinde bu zararlı parçacıklara rastlanırken, sağlıklı bireylerde aynı bulgulara ulaşılamadı.Türk Halk Sağlığı, kronik böbrek hastalığına sahip hastaların farkındalık oranlarının yüzde 10'u geçmediği belirtiliyor. Ayrıca 2010 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 2.6 milyon kişinin diyaliz veya böbrek nakli tedavileri ile yaşadığını belirtiliyor.
