FMBA: Rus kanser ilacı Rakurs 223Ra yüksek etkinliğe sahip
FMBA: Rus kanser ilacı Rakurs 223Ra yüksek etkinliğe sahip
Rusya'da yeni geliştirilen kanser ilacı 'Rakurs 223Ra'nın etkinliği hakkında Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Araştırmalar Ajansı'ndan açıklama geldi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Araştırmalar Ajansı (FMBA), yeni Rus kanser ilacı 'Rakurs 223Ra'nın yüksek tedavi etkinliğine sahip ve ithal muadiliyle kıyaslanabilir nitelikte olduğunu açıkladı.FMBA'dan Sputnik'e yapılan açıklamada, "'Rakurs 223Ra' ile tedavi gören hastalardan elde edilen klinik gözlem verileri, ilacın yüksek tedavi etkinliğini doğrulamaktadır" dendi.Daha önce FMBA, 'Rakurs 223Ra'nın devlet tescilinin alındığını ve ilacın klinik onkolojide kullanım için onaylandığını duyurmuştu.Rakurs 223Ra ilacı, Rusya genelindeki sağlık kurumlarına halihazırda dağıtıldı ve hastaların tedavisinde kullanılıyor.
