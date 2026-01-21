https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bati-medyasi-davosta-ukraynanin-yeniden-insasina-yonelik-planin-aciklanmasi-ertelendi-1102903759.html

Batı medyası: Davos'ta, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik planın açıklanması ertelendi

Batı medyası: Davos'ta, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik planın açıklanması ertelendi

21.01.2026

Financial Times gazetesi, Davos’ta açıklanması beklenen 800 milyar dolarlık ‘refah planı’ imzalama töreninin Grönland anlaşmazlığı yüzünden ertelendiğini duyurdu.Gazetenin haberinde, “Bu hafta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ukrayna, Avrupa ve ABD tarafından üzerinde anlaşmaya varılması planlanan 800 milyar dolarlık ‘refah planı’ ertelendi” ifadesi kullanıldı.Bunun nedeni, Grönland ve Başkan Donald Trump tarafından önerilen Gazze Barış Kurulu konusunda ABD ve Avrupa ülkeleri arasında yaşanan derin görüş ayrılığı olarak gösterildi.Haberde, “Şu an için hiçbir imzalama yok” diye kaydedildi.Gazeteye konuşan bir kaynak, Avrupa Birliği’nin Trump’ın Grönland’a yönelik eylemlerini, Ukrayna gibi diğer konularda ilerleme kaydetmek için görmezden gelebileceğini söyledi.Grönland tartışmalarıTrump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı.Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.Buna karşılık ABD lideri, 1 Şubat 2026’dan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 25’e yükseltileceği açıklamıştı.

