Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bati-medyasi-davosta-ukraynanin-yeniden-insasina-yonelik-planin-aciklanmasi-ertelendi-1102903759.html
Batı medyası: Davos'ta, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik planın açıklanması ertelendi
Batı medyası: Davos'ta, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik planın açıklanması ertelendi
Sputnik Türkiye
İsviçre’nin Davos şehrinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında duyurulması beklenen Ukrayna’nın yeniden inşasına yönelik planının ertelendiği... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T09:18+0300
2026-01-21T09:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
davos
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
abd
donald trump
grönland
avrupa birliği
financial times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102877361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_753899ee9d4ec9ddc6f0463e5af7253e.jpg
Financial Times gazetesi, Davos’ta açıklanması beklenen 800 milyar dolarlık ‘refah planı’ imzalama töreninin Grönland anlaşmazlığı yüzünden ertelendiğini duyurdu.Gazetenin haberinde, “Bu hafta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ukrayna, Avrupa ve ABD tarafından üzerinde anlaşmaya varılması planlanan 800 milyar dolarlık ‘refah planı’ ertelendi” ifadesi kullanıldı.Bunun nedeni, Grönland ve Başkan Donald Trump tarafından önerilen Gazze Barış Kurulu konusunda ABD ve Avrupa ülkeleri arasında yaşanan derin görüş ayrılığı olarak gösterildi.Haberde, “Şu an için hiçbir imzalama yok” diye kaydedildi.Gazeteye konuşan bir kaynak, Avrupa Birliği’nin Trump’ın Grönland’a yönelik eylemlerini, Ukrayna gibi diğer konularda ilerleme kaydetmek için görmezden gelebileceğini söyledi.Grönland tartışmalarıTrump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı.Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.Buna karşılık ABD lideri, 1 Şubat 2026’dan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 25’e yükseltileceği açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/trump-abd-kimsenin-bilmedigi-silahlara-sahip-1102903372.html
ukrayna
davos
abd
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102877361_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_08e6cfd84ddc5d5b6a35554efb0cd522.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, davos, dünya ekonomik forumu (world economic forum), abd, donald trump, grönland, avrupa birliği, financial times
ukrayna, davos, dünya ekonomik forumu (world economic forum), abd, donald trump, grönland, avrupa birliği, financial times

Batı medyası: Davos'ta, Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik planın açıklanması ertelendi

09:18 21.01.2026 (güncellendi: 09:20 21.01.2026)
© REUTERS Denis BalibouseDavos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF)
Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© REUTERS Denis Balibouse
Abone ol
İsviçre’nin Davos şehrinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında duyurulması beklenen Ukrayna’nın yeniden inşasına yönelik planının ertelendiği belirtildi.
Financial Times gazetesi, Davos’ta açıklanması beklenen 800 milyar dolarlık ‘refah planı’ imzalama töreninin Grönland anlaşmazlığı yüzünden ertelendiğini duyurdu.
Gazetenin haberinde, “Bu hafta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ukrayna, Avrupa ve ABD tarafından üzerinde anlaşmaya varılması planlanan 800 milyar dolarlık ‘refah planı’ ertelendi” ifadesi kullanıldı.
Bunun nedeni, Grönland ve Başkan Donald Trump tarafından önerilen Gazze Barış Kurulu konusunda ABD ve Avrupa ülkeleri arasında yaşanan derin görüş ayrılığı olarak gösterildi.
Haberde, “Şu an için hiçbir imzalama yok” diye kaydedildi.
Gazeteye konuşan bir kaynak, Avrupa Birliği’nin Trump’ın Grönland’a yönelik eylemlerini, Ukrayna gibi diğer konularda ilerleme kaydetmek için görmezden gelebileceğini söyledi.

Grönland tartışmaları

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.
ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı.
Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.
Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.
Buna karşılık ABD lideri, 1 Şubat 2026’dan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 25’e yükseltileceği açıklamıştı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
DÜNYA
Trump: ABD, kimsenin bilmediği silahlara sahip
08:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала