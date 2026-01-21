Türkiye
Trump: ABD, kimsenin bilmediği silahlara sahip
Trump: ABD, kimsenin bilmediği silahlara sahip
ABD lideri Trump, dünyanın geri kalanının bilmediği silahlara sahip olduklarını söyledi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation televizyonuna verdiği röportajda, Venezuela'ya yönelik askeri operasyon sırasında bir tür ses silahı kullanıldığı yönündeki iddiayı değerlendirdi.Trump, “Kimsenin bilmediği silahlarımız var. Bunu kimseye söylememek belki daha iyi olur, ama inanılmaz silahlarımız var" şeklinde konuştu.ABD lideri, söz konusu silahlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.Trump daha önce de ABD'nin kimsenin bilmediği 'harika' silahlara sahip olduğunu defalarca dile getirmişti. Venezuela'da neler olmuştu?Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin alıkonularak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
Trump: ABD, kimsenin bilmediği silahlara sahip

08:56 21.01.2026 (güncellendi: 09:00 21.01.2026)
Abone ol
ABD lideri Trump, dünyanın geri kalanının bilmediği silahlara sahip olduklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation televizyonuna verdiği röportajda, Venezuela'ya yönelik askeri operasyon sırasında bir tür ses silahı kullanıldığı yönündeki iddiayı değerlendirdi.
Trump, “Kimsenin bilmediği silahlarımız var. Bunu kimseye söylememek belki daha iyi olur, ama inanılmaz silahlarımız var" şeklinde konuştu.
ABD lideri, söz konusu silahlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.
Trump daha önce de ABD'nin kimsenin bilmediği 'harika' silahlara sahip olduğunu defalarca dile getirmişti.

Venezuela'da neler olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin alıkonularak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
