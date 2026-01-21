https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/trump-abd-kimsenin-bilmedigi-silahlara-sahip-1102903372.html

Trump: ABD, kimsenin bilmediği silahlara sahip

Trump: ABD, kimsenin bilmediği silahlara sahip

Sputnik Türkiye

ABD lideri Trump, dünyanın geri kalanının bilmediği silahlara sahip olduklarını söyledi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T08:56+0300

2026-01-21T08:56+0300

2026-01-21T09:00+0300

dünya

abd

donald trump

silah

venezuela

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_281d52fde699162ba1338db58b815287.png

ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation televizyonuna verdiği röportajda, Venezuela'ya yönelik askeri operasyon sırasında bir tür ses silahı kullanıldığı yönündeki iddiayı değerlendirdi.Trump, “Kimsenin bilmediği silahlarımız var. Bunu kimseye söylememek belki daha iyi olur, ama inanılmaz silahlarımız var" şeklinde konuştu.ABD lideri, söz konusu silahlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.Trump daha önce de ABD'nin kimsenin bilmediği 'harika' silahlara sahip olduğunu defalarca dile getirmişti. Venezuela'da neler olmuştu?Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin alıkonularak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/macronun-ticaret-bazukasi-tehdidine-trumptan-yanit-geri-tepecek-1102903228.html

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, silah, venezuela