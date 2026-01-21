Batı basını: Trump’tan Avrupa’ya Grönland iğneleriyle Davos, acil zirveye dönüştü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bati-basini-trumptan-avrupaya-gronland-igneleriyle-davos-acil-zirveye-donustu-1102914097.html

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı alma yönündeki taleplerini gece boyunca sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme taşıması, Davos'u Batı basınına göre fiilen bir ‘acil zirveye’ dönüştürdü.

Avrupa liderleri, Batı basınına göre 'Trump’ın bugün Davos’ta yapacağı konuşmayı takiben ziyareti sırasında tırmanan krizi yatıştırmaya' çalışacak.ABD merkezli Washington Post, “Avrupa, bu yıl Davos’ta ‘ev sahibi avantajına’ sahip olmayabilir” yorumunu yaparken ekledi:ABD, Dünya Ekonomik Forumu’na şimdiye kadarki en kalabalık ve en üst düzey heyetini göndererek zirveye 'damga vurmayı' hedefliyor. Trump yönetiminden üst düzey yetkililerle yapılacak görüşmeler, ABD’nin gümrük tarifeleri nedeniyle zaten zor bir dönemden geçen Avrupalı liderler için en çok aranan temaslar arasında yer alıyor.Gerilim düşer mi, yükselir mi?Davos’taki resepsiyonlarda ve davetlerde erken gelen katılımcılar, Trump’ın ziyaretinin Danimarka ile yaşanan Grönland gerilimini daha da mı artıracağı yoksa düşürüp düşürmeyeceğini tartışırken, ABD Başkanı İsviçre’den binlerce kilometre uzakta sosyal medyada dünden bu yana bir paylaşım zincirlemesi yaptı.. Bu paylaşımlar, Batı basınına göre 'Trump’ın uzlaşmaya mesafeli olduğunu' gösterdi.Trump, İngiltere’yi Hint Okyanusu’ndaki bir ada üzerindeki egemenliği devretmekle suçladı ve Avrupalı yetkililere ait olduğu öne sürülen özel mesajları paylaştı.Paylaşılan mesajlardan birinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Suriye ve İran konusunda Trump’la aynı çizgide olduklarını ancak ‘Grönland konusunda ne yaptığını anlamadığını’ ifade ettiği görüldü.Macron’un ayrıca Davos sonrasında bir G7 toplantısı önerdiği belirtildi. Mesajın gerçekliği, diplomatik hassasiyet nedeniyle ismini açıklamayan bir Fransız yetkili tarafından doğrulandı.İngiltere’ye ‘aptallık’ çıkışıTrump, İngiltere’nin ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası’nı Mauritius’a devretme kararını da sert sözlerle eleştirdi. 2024’te açıklanan bu karara göre ABD ve İngiltere, adadaki askeri üssün operasyonel kontrolünü elinde tutmaya devam edecek.Trump, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Trump ayrıca, Grönland, Kanada ve Venezuela’nın ABD bayrağıyla kaplandığı haritaların yer aldığı, dijital olarak değiştirilmiş görseller paylaştı.Batı basınına göre ayrıca ‘Avrupalı liderler, yalnızca tansiyonu düşürmeyi değil, Trump’ın Grönland konusunda karşı çıkan ülkelere yeni gümrük vergileri uygulama tehdidine karşı daha sert bir tutum almayı da değerlendiriyor.’

