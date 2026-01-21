Kremlin doğruladı: Putin, perşembe günü Witkoff ile görüşecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/witkoff-persembe-gunu-putin-ile-gorusmeyi-umuyor-1102913473.html
ABD’nin Özel Temsilcisi Witkoff'un, 22 Ocak Perşembe günü Rusya lideri Putin ile görüşmeyi umduğu bildirildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Reuters'in bildirdiği üzere, ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, 22 Ocak Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu belirtti.Wittkoff ayrıca, son birkaç haftada Ukrayna konusunda Rusya ile yapılan müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.Daha önce Bloomberg haber ajansı, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna çözümüne yönelik anlaşmayı görüşmek ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele almak üzere yakın zamanda Moskova’yı ziyaret etmeyi planladığını ileri sürmüştü.'Putin Perşembe günü Witkoff ile bir araya gelecek'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Perşembe günü görüşme planlandığını doğruladı.ABD’nin barış planıyla ilgili görüşmelerRusya lideri Putin, 2 Aralık günü Kremlin’de ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’i kabul etmişti. Görüşmede, ABD’nin önerisini ele alan taraflar bir uzlaşıya varamamıştı. Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı.Birkaç hafta sonra Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşmişti. örüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği öne sürülmüştü.ABD Başkanı Trump, Aralık ayı sonunda, Florida’da Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Beyaz Saray yetkilisi, iki tarafın konuların yüzde 95'inde anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ardından Trump, Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus lider, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşme sırasında Trump’ın, Zelenskiy’e yaklaşımında bir değişikliğe gidebileceğini dile getirdiğini aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in eylemlerinin ardından Moskova'nın müzakere pozisyonunu yeniden değerlendireceğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, cephedeki başarısızlıkların Kiev'i derhal müzakere masasına oturmaya zorlaması gerektiğini dile getirmişti.
Reuters'in bildirdiği üzere, ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, 22 Ocak Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu belirtti.
Wittkoff ayrıca, son birkaç haftada Ukrayna konusunda Rusya ile yapılan müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.
Cenevre'den bu yana geçen 6-7 haftada, son üç dört yılda kaydettiğimizden daha fazla ilerleme kaydettik.
Daha önce Bloomberg haber ajansı, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna çözümüne yönelik anlaşmayı görüşmek ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele almak üzere yakın zamanda Moskova’yı ziyaret etmeyi planladığını ileri sürmüştü.
'Putin Perşembe günü Witkoff ile bir araya gelecek'
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Perşembe günü görüşme planlandığını doğruladı.
Evet, doğru, Devlet Başkanı’nın yarınki programında böyle bir görüşme yer alıyor.
ABD’nin barış planıyla ilgili görüşmeler
Rusya lideri Putin, 2 Aralık günü Kremlin’de ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’i kabul etmişti. Görüşmede, ABD’nin önerisini ele alan taraflar bir uzlaşıya varamamıştı. Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı.
Birkaç hafta sonra Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşmişti. örüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği öne sürülmüştü.
ABD Başkanı Trump, Aralık ayı sonunda, Florida’da Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Beyaz Saray yetkilisi, iki tarafın konuların yüzde 95'inde anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ardından Trump, Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus lider, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşme sırasında Trump’ın, Zelenskiy’e yaklaşımında bir değişikliğe gidebileceğini dile getirdiğini aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in eylemlerinin ardından Moskova'nın müzakere pozisyonunu yeniden değerlendireceğini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, cephedeki başarısızlıkların Kiev'i derhal müzakere masasına oturmaya zorlaması gerektiğini dile getirmişti.