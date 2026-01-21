Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/witkoff-persembe-gunu-putin-ile-gorusmeyi-umuyor-1102913473.html
Kremlin doğruladı: Putin, perşembe günü Witkoff ile görüşecek
Kremlin doğruladı: Putin, perşembe günü Witkoff ile görüşecek
Sputnik Türkiye
ABD’nin Özel Temsilcisi Witkoff'un, 22 Ocak Perşembe günü Rusya lideri Putin ile görüşmeyi umduğu bildirildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T13:52+0300
2026-01-21T14:26+0300
dünya
reuters
steve witkoff
abd özel temsilcisi steve witkoff
perşembe
rusya
vladimir putin
görüşme
ukrayna
cnbc
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102913097_0:0:1160:653_1920x0_80_0_0_7aaf3129dc191e81c58f9156c76dff0f.png
Reuters'in bildirdiği üzere, ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, 22 Ocak Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu belirtti.Wittkoff ayrıca, son birkaç haftada Ukrayna konusunda Rusya ile yapılan müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.Daha önce Bloomberg haber ajansı, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna çözümüne yönelik anlaşmayı görüşmek ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele almak üzere yakın zamanda Moskova’yı ziyaret etmeyi planladığını ileri sürmüştü.'Putin Perşembe günü Witkoff ile bir araya gelecek'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Perşembe günü görüşme planlandığını doğruladı.ABD’nin barış planıyla ilgili görüşmelerRusya lideri Putin, 2 Aralık günü Kremlin’de ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’i kabul etmişti. Görüşmede, ABD’nin önerisini ele alan taraflar bir uzlaşıya varamamıştı. Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı.Birkaç hafta sonra Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşmişti. örüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği öne sürülmüştü.ABD Başkanı Trump, Aralık ayı sonunda, Florida’da Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Beyaz Saray yetkilisi, iki tarafın konuların yüzde 95'inde anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ardından Trump, Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus lider, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşme sırasında Trump’ın, Zelenskiy’e yaklaşımında bir değişikliğe gidebileceğini dile getirdiğini aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in eylemlerinin ardından Moskova'nın müzakere pozisyonunu yeniden değerlendireceğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, cephedeki başarısızlıkların Kiev'i derhal müzakere masasına oturmaya zorlaması gerektiğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/trump-witkoff-ve-kushnerin-putin-ile-gorusmesi-cok-iyi-gecti-1101528890.html
perşembe
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102913097_14:0:1005:743_1920x0_80_0_0_7959e89c53151aa50e953c82de16abf8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
reuters, steve witkoff, abd özel temsilcisi steve witkoff, perşembe, rusya, vladimir putin, görüşme, ukrayna, cnbc, bloomberg, haberler, abd, donald trump, dmitriy peskov, jared kushner, kiev, kremlin, yuriy uşakov
reuters, steve witkoff, abd özel temsilcisi steve witkoff, perşembe, rusya, vladimir putin, görüşme, ukrayna, cnbc, bloomberg, haberler, abd, donald trump, dmitriy peskov, jared kushner, kiev, kremlin, yuriy uşakov

Kremlin doğruladı: Putin, perşembe günü Witkoff ile görüşecek

13:52 21.01.2026 (güncellendi: 14:26 21.01.2026)
© Sputnik / Кристина КормилицынаSteve Witkoff, Vladimir Putin
Steve Witkoff, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
ABD’nin Özel Temsilcisi Witkoff'un, 22 Ocak Perşembe günü Rusya lideri Putin ile görüşmeyi umduğu bildirildi.
Reuters'in bildirdiği üzere, ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, 22 Ocak Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu belirtti.
Wittkoff ayrıca, son birkaç haftada Ukrayna konusunda Rusya ile yapılan müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Cenevre'den bu yana geçen 6-7 haftada, son üç dört yılda kaydettiğimizden daha fazla ilerleme kaydettik.

Daha önce Bloomberg haber ajansı, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna çözümüne yönelik anlaşmayı görüşmek ve Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini ele almak üzere yakın zamanda Moskova’yı ziyaret etmeyi planladığını ileri sürmüştü.

'Putin Perşembe günü Witkoff ile bir araya gelecek'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Perşembe günü görüşme planlandığını doğruladı.

Evet, doğru, Devlet Başkanı’nın yarınki programında böyle bir görüşme yer alıyor.

ABD’nin barış planıyla ilgili görüşmeler

Rusya lideri Putin, 2 Aralık günü Kremlin’de ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’i kabul etmişti. Görüşmede, ABD’nin önerisini ele alan taraflar bir uzlaşıya varamamıştı. Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı.
Birkaç hafta sonra Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşmişti. örüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği öne sürülmüştü.
ABD Başkanı Trump, Aralık ayı sonunda, Florida’da Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Beyaz Saray yetkilisi, iki tarafın konuların yüzde 95'inde anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Ardından Trump, Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus lider, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşme sırasında Trump’ın, Zelenskiy’e yaklaşımında bir değişikliğe gidebileceğini dile getirdiğini aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in eylemlerinin ardından Moskova'nın müzakere pozisyonunu yeniden değerlendireceğini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, cephedeki başarısızlıkların Kiev'i derhal müzakere masasına oturmaya zorlaması gerektiğini dile getirmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
DÜNYA
Trump: Witkoff ve Kushner’in Putin ile görüşmesi ‘çok iyi’ geçti
4 Aralık 2025, 00:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала