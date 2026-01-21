https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/ap-uyesi-mariani-parisin-uluslararasi-arenadaki-etkisinin-azaldigi-ortada-1102910462.html

AP Üyesi Mariani: Paris'in uluslararası arenadaki etkisinin azaldığı ortada

AP Üyesi Mariani: Paris'in uluslararası arenadaki etkisinin azaldığı ortada

Sputnik Türkiye

Fransız Parlamenter Mariani, “Paris'in uluslararası arenadaki etkisinin azaldığı ortada, Fransızların sesi giderek daha az dinleniyor ve sıklıkla es geçiliyor”... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T13:11+0300

2026-01-21T13:11+0300

2026-01-21T13:11+0300

dünya

avrupa parlamentosu (ap)

paris

fransa

thierry mariani

rusya

emmanuel macron

sergey lavrov

avrupa

afrika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102910243_0:0:1178:664_1920x0_80_0_0_47d23af6a30748c0643ceceea3350b2d.png

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Thierry Mariani, Sputnik’e açıklamasında Fransa’nın uluslararası arenadaki etkisinin azaldığının açıkça görüldüğünü belirtti.Mariani, Fransızların seslerinin giderek daha az dinlendiğini ve sıklıkla es geçildiğini ifade etti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'nın stratejik egemenliğinden bahsetmesine rağmen, ‘bunun eylemlerle değil daha çok söylem ve niyetlerle ilgili olduğunu’ söyleyen Mariani, “Avrupa ve özellikle Fransa, paradoksal olsa de çıkarlarının Rusya'ya yönelmekte yattığını anlamalı” vurgusunu yaptı.Fransız parlamenter, “Mevcut ihtilaflara rağmen Rusya’nın elinde ham madde var, Rusya Fransa ve Avrupa ile ortak bir medeniyete sahip, ayrıca Fransız sanayisi ve Fransız pazarıyla da ilgi çekici ortaklık kurabilir” diye konuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusya'nın izole edilmediği yönündeki söyleminde haklı olduğuna dikkat çeken Mariani, yaptırımların sonuçlarına ilişkin, “Gerçeklere bakıldığında, uyguladığımız yaptırımların Rusya'dan çok bizi etkileyip etkilemediğini merak ediyorum” ifadesini kullandı.Mariani aynı zamanda, ‘babacan veya çatışmacı modellerin ötesine geçmek ve ekonomik kalkınma, istikrar ve göç akışlarının yönetimi temelinde eşit şartlarda bir ortaklık kurmak’ amacıyla ‘Fransa'nın Afrika ile ilişkilerinde tam kapsamlı bir yeniden yapılanmadan’ yana olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/fransa-cumhurbaskani-macron-abdnin-gumruk-vergisi-tehditleri-kabul-edilemez-1102817205.html

paris

fransa

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa parlamentosu (ap), paris, fransa, thierry mariani, rusya, emmanuel macron, sergey lavrov, avrupa, afrika