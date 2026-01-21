Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/ap-uyesi-mariani-parisin-uluslararasi-arenadaki-etkisinin-azaldigi-ortada-1102910462.html
AP Üyesi Mariani: Paris'in uluslararası arenadaki etkisinin azaldığı ortada
AP Üyesi Mariani: Paris'in uluslararası arenadaki etkisinin azaldığı ortada
Sputnik Türkiye
21.01.2026
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/fransa-cumhurbaskani-macron-abdnin-gumruk-vergisi-tehditleri-kabul-edilemez-1102817205.html
AP Üyesi Mariani: Paris'in uluslararası arenadaki etkisinin azaldığı ortada

13:11 21.01.2026
© Sputnik / Евгений ОдиноковThierry Mariani
Abone ol
Fransız Parlamenter Mariani, “Paris'in uluslararası arenadaki etkisinin azaldığı ortada, Fransızların sesi giderek daha az dinleniyor ve sıklıkla es geçiliyor” açıklamasında bulundu.
Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Thierry Mariani, Sputnik’e açıklamasında Fransa’nın uluslararası arenadaki etkisinin azaldığının açıkça görüldüğünü belirtti.
Mariani, Fransızların seslerinin giderek daha az dinlendiğini ve sıklıkla es geçildiğini ifade etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'nın stratejik egemenliğinden bahsetmesine rağmen, ‘bunun eylemlerle değil daha çok söylem ve niyetlerle ilgili olduğunu’ söyleyen Mariani, “Avrupa ve özellikle Fransa, paradoksal olsa de çıkarlarının Rusya'ya yönelmekte yattığını anlamalı” vurgusunu yaptı.
Fransız parlamenter, “Mevcut ihtilaflara rağmen Rusya’nın elinde ham madde var, Rusya Fransa ve Avrupa ile ortak bir medeniyete sahip, ayrıca Fransız sanayisi ve Fransız pazarıyla da ilgi çekici ortaklık kurabilir” diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusya'nın izole edilmediği yönündeki söyleminde haklı olduğuna dikkat çeken Mariani, yaptırımların sonuçlarına ilişkin, “Gerçeklere bakıldığında, uyguladığımız yaptırımların Rusya'dan çok bizi etkileyip etkilemediğini merak ediyorum” ifadesini kullandı.
Mariani aynı zamanda, ‘babacan veya çatışmacı modellerin ötesine geçmek ve ekonomik kalkınma, istikrar ve göç akışlarının yönetimi temelinde eşit şartlarda bir ortaklık kurmak’ amacıyla ‘Fransa'nın Afrika ile ilişkilerinde tam kapsamlı bir yeniden yapılanmadan’ yana olduğunun altını çizdi.
Macron, Avrupa'yı ABD'ye olan bağımlılığını azaltmak için savunmaya daha fazla harcama yapmaya çağırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
POLİTİKA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: ABD'nin gümrük vergisi tehditleri kabul edilemez
17 Ocak, 22:10
