Fransa Cumhurbaşkanı Macron: ABD'nin gümrük vergisi tehditleri kabul edilemez
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Grönland'daki tatbikatlara katılımı nedeniyle ABD'nin gümrük vergisi tehditlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti . 17.01.2026, Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergisi kararına yanıt verdi.Macron yaptığı açıklamada, "Fransa, Avrupa’da ve başka yerlerde ulusların egemenliğine ve bağımsızlığına bağlıdır. Bu, tercihlerimize yön verir. Birleşmiş Milletler’e ve onun Şartı’na olan bağlılığımızın temelini oluşturur" dedi.Danimarka tarafından Grönland’da düzenlenen tatbikata katılma kararını bu temelde aldıklarını ifade eden Macron, "Arktik bölgesinde ve Avrupa’mızın en uç sınırlarında güvenlik söz konusudur. Bu nedenle bu kararı tamamen üstleniyoruz" cümlesinin altını çizdi.Macron açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
