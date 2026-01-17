Fransa Cumhurbaşkanı Macron: ABD'nin gümrük vergisi tehditleri kabul edilemez

Ne Ukrayna'da, ne Grönland'da, ne de dünyanın başka herhangi bir yerinde, bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığımızda hiçbir sindirme veya tehdit bizi etkilemeyecektir.

Gümrük vergisi tehditleri kabul edilemez ve bu bağlamda yeri yoktur. Bu tehditler doğrulanırsa Avrupalılar birleşik ve koordineli bir şekilde yanıt verecektir. Avrupa'nın egemenliğinin korunmasını sağlayacağız.

Bu ruhla Avrupalı ortaklarımızla işbirliği yapacağım.