https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/abd-hazine-bakani-bessent-muttefiklerimizden-gronlandin-abdnin-parcasi-olmasi-gerektigini-1102906353.html
ABD Hazine Bakanı Bessent: Müttefiklerimizden Grönland'ın ABD'nin parçası olması gerektiğini anlamalarını istiyoruz
ABD Hazine Bakanı Bessent: Müttefiklerimizden Grönland'ın ABD'nin parçası olması gerektiğini anlamalarını istiyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu’nda düzenlediği basın toplantısında, piyasadaki ABD Hazine bonolarının satış dalgasından... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T12:12+0300
2026-01-21T12:12+0300
2026-01-21T12:12+0300
dünya
scott bessent
abd
davos
grönland
avrupa birliği
hazine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102907509_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_df53998b38ad9ce285c9abb9eae6b528.jpg
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Davos'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı. ABD ile Avrupa Birliği arasında başlayan Grönland krizi Bessent'e gelen soruların çoğunluğunu oluşturdu.Avrupalı yatırımcıların ABD hazine tahvillerinden 'çekilmesinden ne kadar endişe duyduğu' sorulduğunda, Bessent şu yanıtı verdi: “100 milyon dolardan az. Yıllardır Hazine tahvili satıyorlar, hiç endişelenmiyorum" diyen Bessent, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupalı müttefiklerimizden Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olması gerektiğini anlamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.ABD ile Avrupa arasındaki Grönland krizinden sonra Danimarkalı emeklilik fonu şirketi, 100 milyon dolarlık ABD Hazine tahvilini sattığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/gronland-basbakani-nilsen-abdden-gelecek-askeri-mudahale-ihtimaline-hazir-olmaliyiz-1102896403.html
davos
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102907509_68:0:979:683_1920x0_80_0_0_5a7a77077b2f7c9cb48a254e959e6f6d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
scott bessent, abd, davos, grönland, avrupa birliği, hazine
scott bessent, abd, davos, grönland, avrupa birliği, hazine
ABD Hazine Bakanı Bessent: Müttefiklerimizden Grönland'ın ABD'nin parçası olması gerektiğini anlamalarını istiyoruz
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu’nda düzenlediği basın toplantısında, piyasadaki ABD Hazine bonolarının satış dalgasından endişe duymadığını söyledi. ABD ile Avrupa arasındaki Grönland krizinden sonra Danimarkalı emeklilik fonu şirketi, 100 milyon dolarlık ABD Hazine tahvilini sattığını duyurmuştu.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Davos'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı. ABD ile Avrupa Birliği arasında başlayan Grönland krizi Bessent'e gelen soruların çoğunluğunu oluşturdu.
Avrupalı yatırımcıların ABD hazine tahvillerinden 'çekilmesinden ne kadar endişe duyduğu' sorulduğunda, Bessent şu yanıtı verdi:
“Danimarka’nın ABD hazine bonolarına yaptığı yatırım, tıpkı Danimarka’nın kendisi gibi, önemsizdir.”
“100 milyon dolardan az. Yıllardır Hazine tahvili satıyorlar, hiç endişelenmiyorum" diyen Bessent, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupalı müttefiklerimizden Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olması gerektiğini anlamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD ile Avrupa arasındaki Grönland krizinden sonra Danimarkalı emeklilik fonu şirketi, 100 milyon dolarlık ABD Hazine tahvilini sattığını duyurmuştu.