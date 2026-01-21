https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/abd-hazine-bakani-bessent-muttefiklerimizden-gronlandin-abdnin-parcasi-olmasi-gerektigini-1102906353.html

ABD Hazine Bakanı Bessent: Müttefiklerimizden Grönland'ın ABD'nin parçası olması gerektiğini anlamalarını istiyoruz

ABD Hazine Bakanı Bessent: Müttefiklerimizden Grönland'ın ABD'nin parçası olması gerektiğini anlamalarını istiyoruz

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda düzenlediği basın toplantısında

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Davos'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı. ABD ile Avrupa Birliği arasında başlayan Grönland krizi Bessent'e gelen soruların çoğunluğunu oluşturdu.Avrupalı yatırımcıların ABD hazine tahvillerinden 'çekilmesinden ne kadar endişe duyduğu' sorulduğunda, Bessent şu yanıtı verdi: “100 milyon dolardan az. Yıllardır Hazine tahvili satıyorlar, hiç endişelenmiyorum" diyen Bessent, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupalı müttefiklerimizden Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olması gerektiğini anlamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.ABD ile Avrupa arasındaki Grönland krizinden sonra Danimarkalı emeklilik fonu şirketi, 100 milyon dolarlık ABD Hazine tahvilini sattığını duyurmuştu.

