Grönland Başbakanı Nilsen: ABD’den gelecek askeri müdahale ihtimaline hazır olmalıyız
Grönland Başbakanı Nilsen: ABD’den gelecek askeri müdahale ihtimaline hazır olmalıyız
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nilsen, ABD'den bir askeri müdahale olasılığına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Eski Başbakan ve mevcut Maliye... 21.01.2026
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nilsen, yerel yayın kuruluşu KNR’ye verdiği demeçte, ABD’den bir askeri müdahale olasılığının düşük olduğunu ancak tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirterek, mümkün olan her senaryoya karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.Grönland Maliye Bakanı ve eski başbakanı Mute Egede de vatandaşlardan en az beş günlük gıda stoğu bulundurmalarını isteyerek, olası kriz durumlarında temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bireysel hazırlığın önemine dikkat çekti.Egede, Grönland hükümetinin bu çerçevede bir “bilgilendirme kampanyası” üzerinde çalıştığını belirtti. Buna göre, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bir dizi açıklama yapılacak ve vatandaşlara olası acil durumlara yönelik talimatlar ve tavsiyeler içeren rehber niteliğinde bilgiler sunulacak.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.
Grönland Başbakanı Nilsen: ABD’den gelecek askeri müdahale ihtimaline hazır olmalıyız
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nilsen, ABD’den bir askeri müdahale olasılığına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Eski Başbakan ve mevcut Maliye Bakanı Mute Egede ise halka gıda stoku yapmaları çağrısında bulundu.
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nilsen, yerel yayın kuruluşu KNR’ye verdiği demeçte, ABD’den bir askeri müdahale olasılığının düşük olduğunu ancak tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirterek, mümkün olan her senaryoya karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.
Askeri güç kullanımının olasılığı düşük, ama tamamen göz ardı edilemez. Mümkün olan her şeye hazır olmalıyız. Ülke yönetimi her türlü senaryoya karşı hazırlık yapmalı.
Grönland Maliye Bakanı ve eski başbakanı Mute Egede de vatandaşlardan en az beş günlük gıda stoğu bulundurmalarını isteyerek, olası kriz durumlarında temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bireysel hazırlığın önemine dikkat çekti.
Egede, Grönland hükümetinin bu çerçevede bir “bilgilendirme kampanyası” üzerinde çalıştığını belirtti. Buna göre, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bir dizi açıklama yapılacak ve vatandaşlara olası acil durumlara yönelik talimatlar ve tavsiyeler içeren rehber niteliğinde bilgiler sunulacak.
Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.