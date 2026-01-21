https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/ab-gronland-ile-ilgili-tepki-olarak-abd-ile-yapilan-ticaret-anlasmasi-gorusmelerini-suresiz-1102926658.html
AB, Grönland ile ilgili tepki olarak ABD ile yapılan ticaret anlaşması görüşmelerini süresiz dondurdu
Avrupa Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı alma yönündeki taleplerini ve planına karşı çıkan Avrupalı müttefiklere gümrük vergileri getirme... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
19:13 21.01.2026 (güncellendi: 19:22 21.01.2026)
Avrupa Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı alma yönündeki taleplerini ve planına karşı çıkan Avrupalı müttefiklere gümrük vergileri getirme planını protesto etmek amacıyla, Avrupa Birliği'nin ABD ile olan ticaret anlaşması üzerindeki çalışmalarını askıya alma kararı aldı.
Avrupa Birliği (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP), Temmuz ayı sonunda İskoçya'nın Turnberry kentinde varılan anlaşmanın kilit bir parçası olarak, ABD mallarına uygulanan birçok AB ithalat vergisinin kaldırılmasını öngören yasa tekliflerini tartışıyordu.
Bu tekliflere ayrıca, Trump ile ilk kez 2020 yılında Trump varılan mutabakat kapsamında ABD'den ithal edilen ıstakozlara sıfır gümrük vergisinin sürdürülmesi de dahil. Söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için hem Avrupa Parlamentosu'nun hem de AB üyesi hükümetlerin onayı gerekiyor.
Avrupa Parlamentosu'nun ticaret komitesinin, 26-27 Ocak tarihlerinde yapacağı oylamalarla tutumunu belirlemesi bekleniyordu. Ancak, bu, süresiz olarak donduruldu.
Komite Başkanı Bernd Lange, bugün düzenlediği basın toplantısında, yeni ‘gümrük vergisi tehditlerinin Turnberry anlaşmasını fiilen bozduğunu’ söyledi ve anlaşmanın 'ikinci bir duyuruya kadar' askıya alındığını ifade etti.
Bununla birlikte, Avrupa basınında ‘anlaşmanın dondurulması Trump'ı kızdırma riski taşıdığı ve bu durum ABD'nin daha yüksek gümrük vergileri uygulamasına yol açabileceği’ kaydedildi.
Trump yönetimi, anlaşma yürürlüğe girene kadar alkollü içkiler veya çelik üzerindeki vergilerin düşürülmesi gibi herhangi bir tavizi de reddettiğini açıklamıştı.