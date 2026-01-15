https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/macron-askerlerin-karsisina-gozu-kanli-sekilde-cikti-1102779444.html
Macron, askerlerin karşısına gözü kanlı şekilde çıktı
Macron, askerlerin karşısına gözü kanlı şekilde çıktı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kanlı gözleriyle askerlerin karşısına çıktı. Macron’un konuşması, 15 Ocak’ta Fransa’nın güneyindeki Istres kentinde bulunan askeri hava üssünde gerçekleşti.
2026-01-15T18:42+0300
2026-01-15T18:42+0300
2026-01-15T18:42+0300
dünya
emmanuel macron
göz
sağlık
haberler
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102779287_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_c45ce9e0bfd62c0ad0643d4356198eaf.jpg
Yeni yıl kapsamında Fransa Silahlı Kuvvetleri’ne hitap eden Macron, konuşmasının başında gözündeki durumla ilgili, “Hepinize bu yıl için en iyi dileklerimi iletiyorum ve gözümün pek hoş görünmeyen hali için özür dilerim, ciddi bir şey değil” dedi.Macron’un sağ gözünde belirgin kanlanma ve şişlik dikkat çekerken, Fransa Cumhurbaşkanı’nın konuşma öncesinde açık alandaki askeri denetim sırasında güneş gözlüğü taktığı görüldü.Rocky’ye göndermeMacron, askerlerin önünde yaptığı konuşmada, gözündeki kanlanmayı popüler kültüre gönderme yaparak açıkladı. “Bunu sadece Eye of the Tiger’a (Kaplanın Gözü) istemeden yapılmış bir gönderme olarak görün” dedi. Macron’un sözleri, 1982 yapımı Rocky 3 filminde yer alan ve ABD’li rock grubu Survivor tarafından seslendirilen aynı adlı şarkıya atıf olarak yorumlandı.Macron’un konuşmasında Fransa’nın hızlandırılmış yeniden silahlanma süreci, Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülmesi ve Danimarka’ya destek amacıyla Grönland’a asker gönderilmesi kararı, konuşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.Macron’un sağlık durumuyla ilgili resmi kaynaklardan ek bir açıklama yapılmazken, gözlerinin kanlı durumu sosyal medyada da geniş yankı buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/trump-iki-kizak-kopegi-diyerek-dalga-gecmisti-avrupa-ulkeleri-gronlanda-yardim-gondermeye-basladi-1102774323.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102779287_66:0:977:683_1920x0_80_0_0_6b30fc0a515dd4a4cae31833dfbb7b2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
macron, gözleri kanlandı, göz kanlanması, sağlık, haberler, fransa, askeri üs, haberler, macron haberleri
macron, gözleri kanlandı, göz kanlanması, sağlık, haberler, fransa, askeri üs, haberler, macron haberleri
Macron, askerlerin karşısına gözü kanlı şekilde çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kanlı gözleriyle askerlerin karşısına çıktı. Macron’un konuşması, 15 Ocak’ta Fransa’nın güneyindeki Istres kentinde bulunan askeri hava üssünde gerçekleşti.
Yeni yıl kapsamında Fransa Silahlı Kuvvetleri’ne hitap eden Macron, konuşmasının başında gözündeki durumla ilgili, “Hepinize bu yıl için en iyi dileklerimi iletiyorum ve gözümün pek hoş görünmeyen hali için özür dilerim, ciddi bir şey değil” dedi.
Macron’un sağ gözünde belirgin kanlanma ve şişlik dikkat çekerken, Fransa Cumhurbaşkanı’nın konuşma öncesinde açık alandaki askeri denetim sırasında güneş gözlüğü taktığı görüldü.
Macron, askerlerin önünde yaptığı konuşmada, gözündeki kanlanmayı popüler kültüre gönderme yaparak açıkladı. “Bunu sadece Eye of the Tiger’a (Kaplanın Gözü) istemeden yapılmış bir gönderme olarak görün” dedi. Macron’un sözleri, 1982 yapımı Rocky 3 filminde yer alan ve ABD’li rock grubu Survivor tarafından seslendirilen aynı adlı şarkıya atıf olarak yorumlandı.
Macron’un konuşmasında Fransa’nın hızlandırılmış yeniden silahlanma süreci, Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülmesi ve Danimarka’ya destek amacıyla Grönland’a asker gönderilmesi kararı, konuşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Fransa, Grönland’a 15 asker
göndermişti.
Macron’un sağlık durumuyla ilgili resmi kaynaklardan ek bir açıklama yapılmazken, gözlerinin kanlı durumu sosyal medyada da geniş yankı buldu.