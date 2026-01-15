https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/macron-askerlerin-karsisina-gozu-kanli-sekilde-cikti-1102779444.html

Macron, askerlerin karşısına gözü kanlı şekilde çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kanlı gözleriyle askerlerin karşısına çıktı. Macron’un konuşması, 15 Ocak’ta Fransa’nın güneyindeki Istres kentinde bulunan askeri hava üssünde gerçekleşti.

2026-01-15T18:42+0300

Yeni yıl kapsamında Fransa Silahlı Kuvvetleri’ne hitap eden Macron, konuşmasının başında gözündeki durumla ilgili, “Hepinize bu yıl için en iyi dileklerimi iletiyorum ve gözümün pek hoş görünmeyen hali için özür dilerim, ciddi bir şey değil” dedi.Macron’un sağ gözünde belirgin kanlanma ve şişlik dikkat çekerken, Fransa Cumhurbaşkanı’nın konuşma öncesinde açık alandaki askeri denetim sırasında güneş gözlüğü taktığı görüldü.Rocky’ye göndermeMacron, askerlerin önünde yaptığı konuşmada, gözündeki kanlanmayı popüler kültüre gönderme yaparak açıkladı. “Bunu sadece Eye of the Tiger’a (Kaplanın Gözü) istemeden yapılmış bir gönderme olarak görün” dedi. Macron’un sözleri, 1982 yapımı Rocky 3 filminde yer alan ve ABD’li rock grubu Survivor tarafından seslendirilen aynı adlı şarkıya atıf olarak yorumlandı.Macron’un konuşmasında Fransa’nın hızlandırılmış yeniden silahlanma süreci, Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülmesi ve Danimarka’ya destek amacıyla Grönland’a asker gönderilmesi kararı, konuşmanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.Macron’un sağlık durumuyla ilgili resmi kaynaklardan ek bir açıklama yapılmazken, gözlerinin kanlı durumu sosyal medyada da geniş yankı buldu.

