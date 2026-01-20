https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/davosta-yapilan-dunya-ekonomik-forumu-nedir-bu-yilin-farki-ve-zaman-cizelgesi-1102877996.html

Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu nedir? Bu yılın farkı, kimler katılıyor, kimler katılmıyor?

Her yıl, WEF toplantısı İsviçre Alpleri’ndeki Davos tatil beldesinde düzenleniyor. Dünyada büyük bir çalkantının yaşandığı bir dönemde düzenleniyor. Davos ne? Kimler katılıyor? Trump ne zaman konuşacak?

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) yıllık toplantısı, siyaset, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan küresel aktörlerin katılımıyla pazartesi günü İsviçre’nin Davos kentinde başladı.Beş gün sürecek etkinlikte dünyanın dört bir yanından isimler bir araya geliyor.ABD Başkanı Donald Trump da diğer dünya liderleriyle birlikte yıllık etkinliğe katılacak. Trump’ın katılımı, Danimarka’ya bağlı yarı özerk bir bölge olan Grönland’ı ele geçirme söylemleri nedeniyle ABD’nin Avrupalı müttefikleriyle ilişkilerinin gerildiği bir döneme denk geliyor.İşte WEF ve toplantıda neler beklendiğine dair ayrıntılar:WEF nedir?WEF, İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan bir düşünce kuruluşu ve etkinlik organizatörü. Davos’ta 1971’de düzenlenen ilk zirve, iş dünyasından yöneticilerin katıldığı bir toplantı olarak düzenlendi.Ancak yıllar içinde içeriği ve katılımcıları genişledi ve forumda gündeme gelen konular politik açıdan da konuşulur oldu. Zirve, İsviçre’de Alpler’de yer alan Davos kasabasındaki konferans merkezinde düzenleniyor. Kayak merkeziyle ünlü olan Davos’un nüfusu yaklaşık 10 bin.Yaklaşık 1500 metre yükseklikte bulunan Davos, İsviçre’nin doğusundaki Graubünden kantonunda yer alıyor.Zirve ne zaman?Bu yıl kimler katılıyor?İş dünyası, hükümetler ve farklı alanlardan yaklaşık 3 bin üst düzey katılımcının yanı sıra, sayıları net olmayan aktivistler, gazeteciler ve dış gözlemcilerin Davos’ta olması bekleniyor.Organizatörlere göre, aralarında 60’tan fazla devlet ve hükümet başkanının da bulunduğu yaklaşık 400 üst düzey siyasi lider ile dünyanın önde gelen şirketlerinden yaklaşık 850 yönetim kurulu başkanı ve CEO toplantıya katılıyor.Zirvede ABD'den Trump’a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve özel temsilci Steve Witkoff dahil olmak üzere birçok bakan ve üst düzey danışman eşlik ediyor.Trump, Barış Kurulunu da toplayabilirAmerikan basınına göre Trump, yıllık toplantı sırasında Gazze konusunda kendi ‘Barış Kurulu’nu toplamak da istiyor.Organizatörler ayrıca 55 ekonomi ve maliye bakanı, 33 dışişleri bakanı, 34 ticaret ve sanayi bakanı ile 11 merkez bankası başkanının katılımının beklendiğini belirtiyor.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala da uluslararası kurumlardan katılan üst düzey yetkililer arasında.Gazze’de soykırım yapmakla suçlanan İsrail de zirveye davet edildi. İsrail’i etkinlikte Cumhurbaşkanı Isaac Herzog temsil ediyor.Kimler katılmıyor?Danimarkalı yetkililer, Grönland üzerindeki anlaşmazlığın şiddetlenmesi ve transatlantik ilişkileri sarsması nedeniyle bu hafta Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılmamaya karar verdi.Organizatörler pazartesi günü yaptıkları açıklamada, İran Dışişleri Bakanı’nın zirveye katılmayacağını duyurdu ve bunun, İran’da protestoculara yönelik son ölümcül baskılar sonrası “doğru olmayacağını” vurguladı. Abbas Arakçi’nin salı günü konuşma yapması planlanıyordu.WEF, X platformundaki açıklamasında, “İran Dışişleri Bakanı Davos’a katılmayacak” ifadelerini kullandı.Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo ise ülkesindeki büyük sel felaketleri nedeniyle Davos seyahatini iptal etti. Chapo, pazar gecesi sosyal medyada yaptığı açıklamada “bu anda mutlak önceliğin hayat kurtarmak olduğunu” söyledi.Erdoğan'ın 2009 'One Minute' çıkışı Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2009’daki “Davos’a bir daha gelmem” çıkışından bu yana Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılmadı, bu yılki (2026) zirvede de katılmayacağı açıklandı. Gündemde neler var?Bu yılın teması ‘Diyalog Ruhu’. 200’den fazla oturumda jeopolitik, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi çok çeşitli konular ele alınacak.Reuters haber ajansının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump’ın çarşamba günü küresel iş dünyası liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.Kaynaklar, Trump’ın konuşmasının ardından finans, kripto ve danışmanlık sektörlerinden CEO’ların davet edildiği bir resepsiyon düzenleneceğini belirtti. Gündemin ayrıntıları netleşmiş değil.Bu yıl ne farklı?Jeopolitik bağlam bu yıl son derece karmaşık. Trump’ın Venezuela, Grönland ve İran gibi konulardaki açıklamaları ve agresif gümrük tarifesi politikaları, dünya düzenini sarsmış ve ABD’nin küresel rolüne dair soru işaretlerini artırmış durumda.Avrupa Birliği liderleri, Trump’ın Grönland’ı ele geçirme tehdidi kapsamında yeni gümrük verigileri uygulama planını 'baskı aracı' olarak nitelendirdi.Eleştirenler ne diyor?Davos organizatörleri her yıl toplantı için moda kavramlar öne çıkarıyor. Bu yıl da “Diyalog Ruhu” teması, işbirliği, büyüme, insana yatırım, inovasyon ve refah inşası başlıkları etrafında şekilleniyor.Eleştirmenler ise Davos’un çok konuşulup az somut adım atılan bir platform olduğunu; dünyadaki derin eşitsizliği gidermekte ve iklim değişikliği gibi sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kaldığını savunuyor.

