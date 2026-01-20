Türkiye
Şiddetli güneş fırtınası dünyaya ulaştı: Macaristan'da kırmızı kutup ışıkları görüldü
Şiddetli güneş fırtınası dünyaya ulaştı: Macaristan'da kırmızı kutup ışıkları görüldü
Güneş'te yaşanan şiddetli bir jeomanyetik fırtına da Dünya'ya ulaştı. Normalde kutup bölgesine yakın bölgelerde görülen kuzey ışıkları, Macaristan'da...
Güneş’ten 18 Ocak pazar akşamı yayılan ve X1.9 sınıfı olarak kaydedilen güçlü bir ‘güneş patlaması’, Dünya yönüne doğru ilerleyen bir ‘plazma bulutunu’ tetikleyerek jeomanyetik fırtına yarattı. Dünya, 24 saat içerisinde Güneş’ten koparak uzaya yayılan büyük bir ‘yüklü plazma bulutunun’ etkisine girdi. Artan güneş aktivitesi, Kuzey Işıkları (aurora borealis) ve Güney Işıkları (aurora australis) olarak adlandırılan, Dünya’nın kutup bölgeleri çevresinde gökyüzünde dans eden görsel şölenlere neden oluyor.Güneş’te meydana gelen koronal kütle püskürmeleri sonucu uzaya saçılan yüksek enerjili parçacıklar, Dünya’nın manyetik alanına ulaştığında atmosferdeki gazlarla etkileşime giriyor. Bu etkileşim sonucunda oksijen ve azot gibi gazlar farklı dalga boylarında ışık yayarak, gökyüzünde yeşil, mor, kırmızı ve pembe tonlarında etkileyici renkler oluşturuyor.Bu doğa olayı, özellikle yüksek enlemlerde daha belirgin şekilde gözlemlenirken, güçlü güneş fırtınaları sırasında daha düşük enlemlerden de görülebiliyor.Fırtınanın ilk işaretleri Macaristan'da görüntülendi. Normalde kutup bölgelerindeki ülkelerde görülen kuzey şıkları, Macaristan'da parlak kırmızı ve yeşil olarak görüldü. Macaristan'ın Kuzey Macaristan bölgesinde bulunan Abaujvar yerleşkesinde gökyüzünde kuzey ışıkları olarak da bilinen "Aurora Borealis" renkli dalgalar şeklinde gözlemlendi.
Şiddetli güneş fırtınası dünyaya ulaştı: Macaristan'da kırmızı kutup ışıkları görüldü

Abone ol
Güneş'te yaşanan şiddetli bir jeomanyetik fırtına da Dünya'ya ulaştı. Normalde kutup bölgesine yakın bölgelerde görülen kuzey ışıkları, Macaristan'da görüntülendi.
Güneş’ten 18 Ocak pazar akşamı yayılan ve X1.9 sınıfı olarak kaydedilen güçlü bir ‘güneş patlaması’, Dünya yönüne doğru ilerleyen bir ‘plazma bulutunu’ tetikleyerek jeomanyetik fırtına yarattı. Dünya, 24 saat içerisinde Güneş’ten koparak uzaya yayılan büyük bir ‘yüklü plazma bulutunun’ etkisine girdi.
Artan güneş aktivitesi, Kuzey Işıkları (aurora borealis) ve Güney Işıkları (aurora australis) olarak adlandırılan, Dünya’nın kutup bölgeleri çevresinde gökyüzünde dans eden görsel şölenlere neden oluyor.
Güneş’te meydana gelen koronal kütle püskürmeleri sonucu uzaya saçılan yüksek enerjili parçacıklar, Dünya’nın manyetik alanına ulaştığında atmosferdeki gazlarla etkileşime giriyor. Bu etkileşim sonucunda oksijen ve azot gibi gazlar farklı dalga boylarında ışık yayarak, gökyüzünde yeşil, mor, kırmızı ve pembe tonlarında etkileyici renkler oluşturuyor.
Bu doğa olayı, özellikle yüksek enlemlerde daha belirgin şekilde gözlemlenirken, güçlü güneş fırtınaları sırasında daha düşük enlemlerden de görülebiliyor.
Fırtınanın ilk işaretleri Macaristan'da görüntülendi. Normalde kutup bölgelerindeki ülkelerde görülen kuzey şıkları, Macaristan'da parlak kırmızı ve yeşil olarak görüldü.
Macaristan'ın Kuzey Macaristan bölgesinde bulunan Abaujvar yerleşkesinde gökyüzünde kuzey ışıkları olarak da bilinen "Aurora Borealis" renkli dalgalar şeklinde gözlemlendi.
