https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/sampiyonlar-ligi-heyecani-yarin-basliyor-1102849750.html

Şampiyonlar Ligi 7. hafta yarın başlıyor: Galatasaray için kritik hafta

Şampiyonlar Ligi 7. hafta yarın başlıyor: Galatasaray için kritik hafta

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi temsilcisi Galatasaray, 21 Ocak günü Atletico... 19.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-19T12:41+0300

2026-01-19T12:41+0300

2026-01-19T12:47+0300

spor

galatasaray

atletico madrid

uefa şampiyonlar ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/06/1098404952_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d542d8e1221510b919a9f8beee79ebe3.jpg

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları futbolseverlerle buluşuyor. Dev karşılaşmalar, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.Grupta yoluna devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir maça çıkıyor. Ligde topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45’te güçlü İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’i RAMS Park’ta konuk edecek.Şampiyonlar Ligi 7. hafta maç programı (TSİ):20 Ocak Salı21 Ocak Çarşamba

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/milli-tenisci-zeynep-donmez-avustralya-acikta-2-tura-yukseldi-1102830052.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şampiyonlar ligi 7. hafta, şampiyonlar ligi maç programı, galatasaray şampiyonlar ligi maçı, galatasaray atletico madrid ne zaman, galatasaray atletico madrid saat kaçta