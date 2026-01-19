Türkiye
Şampiyonlar Ligi 7. hafta yarın başlıyor: Galatasaray için kritik hafta
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları futbolseverlerle buluşuyor. Dev karşılaşmalar, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.Grupta yoluna devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir maça çıkıyor. Ligde topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45’te güçlü İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’i RAMS Park’ta konuk edecek.Şampiyonlar Ligi 7. hafta maç programı (TSİ):20 Ocak Salı21 Ocak Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi temsilcisi Galatasaray, 21 Ocak günü Atletico Madrid'i konuk edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları futbolseverlerle buluşuyor. Dev karşılaşmalar, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.
Grupta yoluna devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir maça çıkıyor. Ligde topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45’te güçlü İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’i RAMS Park’ta konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi 7. hafta maç programı (TSİ):

20 Ocak Salı

18.30 Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya)​​​​​​​ - Monaco (Fransa)
23.00 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya)

21 Ocak Çarşamba

20.45 Galatasaray - Atletico Madrid (İspanya)
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Atalanta (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - PSV (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
