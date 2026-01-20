Türkiye
Rekor yağış Tunus’u vurdu: Şehirler sular altında kalırken, 3 kişi hayatını kaybetti
Tunus'ta son 70 yılın en şiddetli yağışları sel felaketine yol açtı. Yetkililere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kentte ulaşım ve eğitim durma noktasına geldi.
Tunus son yılların en şiddetli sel felaketiyle karşı karşıya. Yetkililer, selin özellikle Monastir bölgesinde etkili olduğunu aktardı. Sivil savunma sözcüsü Halil Meşri, üç kişinin sel sularına kapıldığını, yaşlı bir kadının ise evinde boğularak yaşamını yitirdiğini söyledi. Ölümlerin pazartesiyi salıya bağlayan gece meydana geldiği bildirildi.70 yılın en yoğun yağışıUlusal Meteoroloji Enstitüsü yetkilileri, bazı bölgelerde 1950’den bu yana bu denli yoğun yağış görülmediğini aktardı. Monastir, Nabeul ve başkent çevresinin en ağır etkilenen yerler olduğu belirtildi. Sidi Bu Said’de yağış miktarının kısa sürede 200 milimetreyi aştığı bildirildi.Hayat felç olduSosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakların nehir gibi aktığı, araçların yollarda mahsur kaldığı görüldü. Yetkililer bazı bölgelerde okulları tatil etti, kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı. Uzmanlar, uzun süren kuraklığın ardından gelen aşırı yağışların altyapıyı zorladığını ifade etti.
Rekor yağış Tunus’u vurdu: Şehirler sular altında kalırken, 3 kişi hayatını kaybetti

Tunus’ta son 70 yılın en şiddetli yağışları sel felaketine yol açtı. Yetkililere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kentte ulaşım ve eğitim durma noktasına geldi.
Tunus son yılların en şiddetli sel felaketiyle karşı karşıya. Yetkililer, selin özellikle Monastir bölgesinde etkili olduğunu aktardı. Sivil savunma sözcüsü Halil Meşri, üç kişinin sel sularına kapıldığını, yaşlı bir kadının ise evinde boğularak yaşamını yitirdiğini söyledi. Ölümlerin pazartesiyi salıya bağlayan gece meydana geldiği bildirildi.

70 yılın en yoğun yağışı

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü yetkilileri, bazı bölgelerde 1950’den bu yana bu denli yoğun yağış görülmediğini aktardı. Monastir, Nabeul ve başkent çevresinin en ağır etkilenen yerler olduğu belirtildi. Sidi Bu Said’de yağış miktarının kısa sürede 200 milimetreyi aştığı bildirildi.

Hayat felç oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakların nehir gibi aktığı, araçların yollarda mahsur kaldığı görüldü. Yetkililer bazı bölgelerde okulları tatil etti, kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı. Uzmanlar, uzun süren kuraklığın ardından gelen aşırı yağışların altyapıyı zorladığını ifade etti.
