Kabil’de 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlendi
Kabil’de 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlendi
Pazartesi günü Kabil’de Çinlilerin gittiği bir restoranda yapılan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD'in Afganistan kolunun üstlendiği... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Şehr-i Nev semtinde bulunan bir Çin restoranında dün meydana gelen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD'in Afganistan kolu IŞİD-H üstlendi. Örgütün sosyal medyadan yayımlanan açıklamasında, restorana giren bir intihar bombacısının patlayıcıyı infilak ettirdiği öne sürüldü. Açıklamada Çin vatandaşlarının hedef alındığı da iddia edildi.Pekin yönetimi saldırıyı kınadıÇin Dışişleri Bakanlığı, saldırıda bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini, beş kişinin yaralandığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Caikun, patlamada hayatını kaybedenlere taziye ve yaralananlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Guo, "Çin, terörün her türlüsünü kınıyor, karşı çıkıyor ve Afganistan ile bölgedeki ülkelerin terör şiddetinin her türlüsüyle ortak mücadelesini destekliyor" ifadesini kullandı. Afganistan'a soruşturma çağrısıAfganistan'a Çin vatandaşlarını ve kuruluşlarını koruması ve saldırının soruşturulması çağrısı yaptıklarını aktaran Guo, mevcut güvenlik durumu nedeniyle Çin vatandaşlarına yakın gelecekte bu ülkeyi ziyaret etmemeleri ve Afganistan'daki vatandaşlarının daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.Afgan yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını ve ilk aşamada resmi bir değerlendirme yapılmadığını bildirdi.
Kabil’de 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlendi

Pazartesi günü Kabil’de Çinlilerin gittiği bir restoranda yapılan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD'in Afganistan kolunun üstlendiği öğrenilirken, olayda ölenler arasında bir Çin vatandaşının da bulunduğu bildirildi.
Afganistan’ın başkenti Kabil’in Şehr-i Nev semtinde bulunan bir Çin restoranında dün meydana gelen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı IŞİD'in Afganistan kolu IŞİD-H üstlendi. Örgütün sosyal medyadan yayımlanan açıklamasında, restorana giren bir intihar bombacısının patlayıcıyı infilak ettirdiği öne sürüldü. Açıklamada Çin vatandaşlarının hedef alındığı da iddia edildi.

Pekin yönetimi saldırıyı kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı, saldırıda bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini, beş kişinin yaralandığını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Caikun, patlamada hayatını kaybedenlere taziye ve yaralananlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Guo, "Çin, terörün her türlüsünü kınıyor, karşı çıkıyor ve Afganistan ile bölgedeki ülkelerin terör şiddetinin her türlüsüyle ortak mücadelesini destekliyor" ifadesini kullandı.

Afganistan'a soruşturma çağrısı

Afganistan'a Çin vatandaşlarını ve kuruluşlarını koruması ve saldırının soruşturulması çağrısı yaptıklarını aktaran Guo, mevcut güvenlik durumu nedeniyle Çin vatandaşlarına yakın gelecekte bu ülkeyi ziyaret etmemeleri ve Afganistan'daki vatandaşlarının daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Afgan yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını ve ilk aşamada resmi bir değerlendirme yapılmadığını bildirdi.
