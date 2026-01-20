https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/dmitriyev-abd-ile-gorusmeler-yapici-geciyor-1102893816.html

Dmitriyev: ABD ile görüşmeler yapıcı geçiyor

Dmitriyev: ABD ile görüşmeler yapıcı geçiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında ABD’li yetkililerle gerçekleştirdikleri... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-20T22:11+0300

2026-01-20T22:11+0300

2026-01-20T22:28+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

steve witkoff

jared kushner

abd

davos

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/13/1100305639_0:0:742:418_1920x0_80_0_0_70243202197b863e1a03c2dc8a7947da.png

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD liderinin damadı Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.Dmitriyev, görüşmelerin gidişatını olumlu değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff da daha önce yaptığı açıklamada, görüşmeleri "çok olumlu" olarak nitelendirmişti.Aralık ayının başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’i Kremlin’de kabul etmişti. Taraflar, barış girişiminin esaslarını görüşmüş ancak uzlaşmaya varılamamıştı.Putin, daha sonra yaptığı açıklamada Washington’un başlangıçtaki 27 maddelik planı dört pakete ayırarak bunların ayrı ayrı ele alınmasını önerdiğini belirtmişti. Rus lider, maddelerin neredeyse tamamını değerlendirdiğini, Moskova’nın katılmadığı hususların bulunduğunu ifade etmişti.Bunun ardından Berlin’de ABD ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmeler yapılmıştı. Bu görüşmelerin içeriği Dmitriyev aracılığıyla Rusya’ya iletilmişti.Aralık ayı sonunda Trump, Florida’da Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, tarafların konuların yüzde 95’i üzerinde karşılıklı anlayışa vardığını belirtmişti. Ardından ABD lideri Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Moskova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya Devlet Başkanlığı rezidansına saldırı girişiminin ardından müzakere pozisyonunun gözden geçirileceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/peskov-dmitriyev-davosta-abdli-temsilcilerle-gorusmeyi-planliyor-1102881017.html

abd

davos

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), steve witkoff, jared kushner, abd, davos, rusya