Peskov: Dmitriyev, Davos'ta ABD'li temsilcilerle görüşmeyi planlıyor
12:56 20.01.2026 (güncellendi: 13:06 20.01.2026)
© Sputnik / SputnikWitkoff ve Dmitriyev Moskova’da Zaryadye Parkı’nı gezdi
© Sputnik / Sputnik
Rusya ve ABD'li temsilciler arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak ve ikili ilişkilerdeki konuları istişare etmek için yapılan görüşmelerin Davos'ta devam etmesi bekleniyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev'in Davos Ekonomi Forumu marjında bir dizi ABD'li temsilciyle görüşmeyi planladığını belirtti.
Batı basını, Dmitriyev'in Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'le görüşebileceğini yazmıştı.
'Barış Kurulu'na katılımı konuşmak için erken'
Peskov'un diğer açıklamaları şöyle:
🔴Rusya'nın Gazze Barış Kurulu'na katılımını konuşmak için henüz erken
🔴Rusya'da Barış Kurulu'yla ilgili birçok soru işareti bulunuyor ve Moskova'nın ABD'lilerle temasta bunların yanıtlarını almayı umuyor
🔴Dmitriyev, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili bilgileri Amerikan tarafına iletecek
🔴Rusya, Paris'teki G7 toplantısına davet edilmedi
🔴Rusya Merkez Bankası, ülkede makroekonomik istikrarı korumak için gerekli önlemleri alıyor
🔴Moldova, Rusya ile ilişkilerini reddetmeye devam ediyor
🔴Moldovalı yetkililerin Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan çekilme kararı sürpriz olmadı
