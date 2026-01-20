https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/cumhuriyet-tarihinin-en-kapsamli-narkotik-operasyonu-narkokapan-izmir-operasyonunda-641-supheli-1102875776.html
Cumhuriyet tarihinin 'en kapsamlı narkotik operasyonu': Narkokapan-İzmir operasyonunda 641 şüpheli gözaltına alındı
Cumhuriyet tarihinin 'en kapsamlı narkotik operasyonu': Narkokapan-İzmir operasyonunda 641 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen "Narkokapan-İzmir" operasyonunda 641 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya dün İzmir'de gerçekleştirilen "Narkopan-İzmir" operasyonunun, cumhuriyet tarihinin "en kapsamlı narkotik operasyonu" olduğunu belirten Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen bu geniş çaplı operasyonun hedefinde, mahalleleri, sokakları zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının olduğunu ifade etti.'Yöntemlerini tek tek tespit ettik'Operasyonun hazırlık sürecine ilişkin Yerlikaya, şunları kaydetti:'Torbacılar örgütün gözü kulağıdır'Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmadıklarını, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökerttiklerini ve suç gelirlerine darbe vurduklarını anlatan Yerlikaya, "Torbacılar, uyuşturucu suç örgütlerinin sahadaki eli, kolu, gözü, kulağıdır. Bunlar aracılığıyla sokaklara iniyorlar. İşte Narkokapan operasyonlarıyla biz, bu zehir tacirlerinin bir bakıma elini kolunu kesiyoruz. Hareket kabiliyetlerini yok ediyoruz. Yani uyuşturucu ağının sinir uçlarını hedef alıyor ve pazarlama ağlarını parçalayıp atıyoruz." dedi.Yerlikaya, hava ve deniz unsurlarınca da desteklenen "Narkokapan-İzmir" operasyonuna, 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin katıldığını ifade ederek, "İzmir merkezli 14 ilde, 608 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95." bilgisini verdi.'Bu savaşı sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz'Bu ölçekte ve eşgüdümle yürütülen çalışmaların, polisin yüksek koordinasyon kabiliyetini, sahadaki operasyonel hızını ve kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu, milletin huzuru için suçun kaynağına inen bu mücadeleyi aynı disiplin ve aynı kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:
