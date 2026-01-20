Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon: Mehmet Üstündağ, İbrahim Barut ve fenomen Bilal Hancı da gözaltında

Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/unlulere-uyusturucu-sorusturmasinda-yeni--operasyon-mehmet-ustundag-ibrahim-barut-ve-fenomen-bilal-1102872731.html
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Son dakika gelişmesine göre, aralarında Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T10:27+0300
2026-01-20T10:33+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102873155_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_863c8206741ba6a0fecb77b501c10416.jpg
Ünlülere yönelik soruşturmasında yeni gözaltılar var. 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken; İbrahim Barut, Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı'nın gözaltına alındı. Gözaltı listesinde bulunan 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
uyuşturucu, nezih barut, abdi i̇brahim
10:27 20.01.2026 (güncellendi: 10:33 20.01.2026)
© FotoğrafMehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© Fotoğraf
Ayrıntılar geliyor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Son dakika gelişmesine göre, aralarında Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın da dahil olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
