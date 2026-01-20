https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/unlulere-uyusturucu-sorusturmasinda-yeni--operasyon-mehmet-ustundag-ibrahim-barut-ve-fenomen-bilal-1102872731.html

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon: Mehmet Üstündağ, İbrahim Barut ve fenomen Bilal Hancı da gözaltında

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Son dakika gelişmesine göre, aralarında Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ... 20.01.2026, Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik soruşturmasında yeni gözaltılar var. 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken; İbrahim Barut, Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı'nın gözaltına alındı. Gözaltı listesinde bulunan 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

