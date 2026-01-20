Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon: Mehmet Üstündağ, İbrahim Barut ve fenomen Bilal Hancı da gözaltında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/unlulere-uyusturucu-sorusturmasinda-yeni--operasyon-mehmet-ustundag-ibrahim-barut-ve-fenomen-bilal-1102872731.html
10:27 20.01.2026 (güncellendi: 10:33 20.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Son dakika gelişmesine göre, aralarında Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın da dahil olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik soruşturmasında yeni gözaltılar var. 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken; İbrahim Barut, Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı'nın gözaltına alındı. Gözaltı listesinde bulunan 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.