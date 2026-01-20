https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bilim-insanlari-duyurdu-bambu-filizi-yeni-super-besin-olabilir-1102887619.html

Bilim insanları duyurdu: Bambu filizi yeni 'süper besin' olabilir

Bilim insanları duyurdu: Bambu filizi yeni 'süper besin' olabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları bambu filizlerinin kan şekeri, bağırsak ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ortaya koydu.

2026-01-20T15:52+0300

2026-01-20T15:52+0300

2026-01-20T15:52+0300

sağlik

bilim

bambu

süper besin

araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102886925_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_65ceee5497d5dc4b0b45c914b200147b.jpg

Bilim insanları, bugüne kadar bazı ülkelerde sadece yan yemek olarak tüketilen bambu filizlerinin, aslında 'süper besin' olarak değerlendirebileceğini belirtti. İngiltere'de Anglia Ruskin Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, bambu filizlerinin kan şekerini düzenlemesine yardımcı olabileceği, iltihaplanmayı azaltabileceği ve sindirim sistemi sağlığını destekleyebileceği yönünde bulgulara yer verildi. İncelenen çalışmalarda ayrıca bambunun antioksidan etkiler gösterdiği ve oksidatif stresi azaltabileceği belirtildi.Protein açısından zenginBambu filizlerinin protein açısından zengin, yağ oranı düşük ve lif bakımından dengeli bir içeriğe sahip olduğu ortaya çıktı. Çalışmada ayrıca bambunun, selenyum ve potasyum gibi minerallerin yanı sıra tiamin, A vitamini, B6 vitamini ve E vitamini içerdiği aktarıldı.Araştırmacılar, özellikle kan şekeri kontrolü ve lipid profili üzerindeki olumlu etkilerin, diyabet ve kalp-damar hastalıkları açısından dikkat çekici olduğunu vurguladı.Pişmiş gıdaları daha güvenli hale getiriyorÇalışmaya göre bambu, selüloz ve lignin gibi farklı lif türleri sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyebiliyor. Laboratuvar verileri, bambunun faydalı bağırsak bakterilerinin gelişimini teşvik edebileceğini ve iltihaplanmayı azaltıcı etki gösterebileceğini ortaya koydu.Ayrıca bambu içeriğindeki bazı bileşiklerin, kızartma veya fırınlama sırasında oluşabilen furan ve akrilamid gibi toksik maddelerin miktarını azaltabildiği belirtildi. Bu bulgu, bambunun bazı pişmiş gıdaların daha güvenli hale getirilmesinde kullanılabileceği ihtimalini gündeme getirdi.Araştırmacılar, bambu filizlerinin çiğ ya da yanlış hazırlanması halinde sağlık riski oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bilim-insanlari-duyurdu-yaygin-kullanilan-jel-gorme-kaybini-tersine-cevirdi-1102690759.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bambu süper besin, bambu filizi faydaları, bambu besin değeri, kan şekeri bambu, bağırsak sağlığı bambu, bilimsel araştırma bambu