Bilim insanları duyurdu: Yaygın kullanılan jel, görme kaybını tersine çevirdi

Londra'da bir hastanede yürütülen araştırmaya göre, normalde tedavisi olmayan 'hipotoni' hastalığında kullanılan bir jel, 12 aylık tedavi süreci sonunda... 13.01.2026

Bilim insanları, nadir görülen ve çoğu zaman kalıcı körlüğe neden olan bir göz hastalığında, uzun süredir ameliyatlarda kullanılan düşük maliyetli bir jelin görmeyi geri kazandırdığını açıkladı.Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi araştırmacılarına göre hidroksipropil metilselüloz içeren bu jel, göz içi basıncının tehlikeli biçimde düşmesiyle ortaya çıkan hipotoni hastalarında etkili sonuçlar verdi. Normalde tedavi seçeneği bulunmayan bu rahatsızlık göz küresinin şeklinin bozulmasına ve ciddi görme kaybına yol açar.Yaklaşık 12 ay boyunca iki haftada bir tedavi uygulanan sekiz hastanın yedisi yeniden görebildi. Araştırmacılar, tedavi sürecinin sonunda gözün normal formuna döndüğünü ve şimdiye kadar ciddi bir yan etki gözlenmediğini belirtti. British Journal of Ophthalmology dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarı, Dr. Harry Petrushkin, jelin yıllardır göz tedavisinde güvenle kullanıldığını vurguladı. "Bu jel, neredeyse herkesin bir göz ameliyatı sırasında gözüne temas etmiş bir madde. Normalde operasyon sonunda yıkanıp çıkarılır. Biz ise bu kez onu gözün içinde tutarak işlevinden yararlandık” diyen Petrushkin, jelin mantığını şöyle açıkladı: Hipotoni hastalığında en yaygın yöntem, gözün silikon yağıyla doldurulmasıdır. Ancak bu yöntem uzun vadede toksik etkilere yol açabiliyor. Araştırmacılara göre bu yeni tedavi yönteminin en büyük avantajı, şeffaf olması ve görmeyi engellememesi.Şu ana kadar 35 hipotoni hastası bu yöntemle tedavi edildi. Araştırmacılar, sonuçların kalıcı olduğunu belirtti.

