Batı medyası: Trump, Davos'ta Zelenskiy ile görüşmekten kaçınıyor
ABD Başkanı Trump’ın, Davos Forumu’nda Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile görüşmekten kaçındığı belirtildi. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
Politico gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray’ın henüz ABD Başkanı Donald Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında ikili bir görüşme planlamadığını yazdı.Haberin metninde, “Adının açıklanmasını istemeyen bir Cumhuriyetçi dış politika uzmanına göre, Zelenskiy yüz yüze görüşme konusunda istekli, ancak görüşmenin gerçekleşmesini istemeyen taraf Beyaz Saray” ifadesine yer verildi.Zelenskiy’in Trump ile görüşmek istediğini, çünkü bunun faydalarının maliyetlerinden daha fazla olduğuna inandığını anlatan kaynak, ABD liderinin Ukraynalı mevkidaşıyla işbirliği yapmak istemezse bunu başkalarının yapacağını da sözlerine ekledi.Zelenskiy, Trump ile en son Aralık ayı sonlarında Mar-a-Lago konutunda bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Kiev rejimi lideri, ABD ve Ukrayna arasındaki güvenlik garantileri konusunda yüzde 100 anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. İkili görüşmelerin ardından Trump ve Zelenskiy, Avrupalı liderlerle telefon görüşmesi yapmıştı. Zelenskiy ile görüşmeden önce Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “iyi ve çok verimli” bir telefon görüşmesi yaptığını bildirmişti.Bu arada, New York Times gazetesi Ocak ayı başlarında, Trump'ın yardımcılarıyla yaptığı özel görüşmelerde Zelenskiy'e “piç” dediğini bildirmişti. Gazete, bunun nedeninin Amerikan liderinin geçmişte ona ciddi siyasi sorunlar yaşatan Ukrayna ve Kiev rejiminin liderine karşı kişisel husumetleri olduğunu belirtmişti.Trump, geçen hafta, Rusya’nın anlaşmaya hazır olduğunu, ama Zelenskiy’in süreci yavaşlattığını dile getirmişti.İsviçre’nin Davos şehrinde, Dünya Ekonomik Forumu düzenleniyor. Trump’ın foruma yarın katılması bekleniyor.
08:15 20.01.2026 (güncellendi: 08:33 20.01.2026)
ABD Başkanı Trump’ın, Davos Forumu’nda Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile görüşmekten kaçındığı belirtildi.
