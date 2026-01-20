Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/bati-medyasi-trump-davosta-zelenskiy-ile-gorusmekten-kaciniyor-1102870470.html
Batı medyası: Trump, Davos'ta Zelenskiy ile görüşmekten kaçınıyor
Batı medyası: Trump, Davos'ta Zelenskiy ile görüşmekten kaçınıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, Davos Forumu’nda Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile görüşmekten kaçındığı belirtildi. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T08:15+0300
2026-01-20T08:33+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
donald trump
vladimir zelenskiy
davos
beyaz saray
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102308457_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e57f39d89ecba947157df5b467dd44f3.jpg
Politico gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray’ın henüz ABD Başkanı Donald Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında ikili bir görüşme planlamadığını yazdı.Haberin metninde, “Adının açıklanmasını istemeyen bir Cumhuriyetçi dış politika uzmanına göre, Zelenskiy yüz yüze görüşme konusunda istekli, ancak görüşmenin gerçekleşmesini istemeyen taraf Beyaz Saray” ifadesine yer verildi.Zelenskiy’in Trump ile görüşmek istediğini, çünkü bunun faydalarının maliyetlerinden daha fazla olduğuna inandığını anlatan kaynak, ABD liderinin Ukraynalı mevkidaşıyla işbirliği yapmak istemezse bunu başkalarının yapacağını da sözlerine ekledi.Zelenskiy, Trump ile en son Aralık ayı sonlarında Mar-a-Lago konutunda bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Kiev rejimi lideri, ABD ve Ukrayna arasındaki güvenlik garantileri konusunda yüzde 100 anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. İkili görüşmelerin ardından Trump ve Zelenskiy, Avrupalı ​​liderlerle telefon görüşmesi yapmıştı. Zelenskiy ile görüşmeden önce Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “iyi ve çok verimli” bir telefon görüşmesi yaptığını bildirmişti.Bu arada, New York Times gazetesi Ocak ayı başlarında, Trump'ın yardımcılarıyla yaptığı özel görüşmelerde Zelenskiy'e “piç” dediğini bildirmişti. Gazete, bunun nedeninin Amerikan liderinin geçmişte ona ciddi siyasi sorunlar yaşatan Ukrayna ve Kiev rejiminin liderine karşı kişisel husumetleri olduğunu belirtmişti.Trump, geçen hafta, Rusya’nın anlaşmaya hazır olduğunu, ama Zelenskiy’in süreci yavaşlattığını dile getirmişti.İsviçre’nin Davos şehrinde, Dünya Ekonomik Forumu düzenleniyor. Trump’ın foruma yarın katılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/rasmussen-trump-gronlandi-samimi-sekilde-istiyor-1102867106.html
abd
ukrayna
davos
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102308457_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_6188391b174eb80e8c46c386c200a320.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, davos, beyaz saray, dünya ekonomik forumu (world economic forum)
abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, davos, beyaz saray, dünya ekonomik forumu (world economic forum)

Batı medyası: Trump, Davos'ta Zelenskiy ile görüşmekten kaçınıyor

08:15 20.01.2026 (güncellendi: 08:33 20.01.2026)
© AP Photo / Alex Brandon Donald Trump Zelenskiy
 Donald Trump Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Trump’ın, Davos Forumu’nda Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile görüşmekten kaçındığı belirtildi.
Politico gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray’ın henüz ABD Başkanı Donald Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında ikili bir görüşme planlamadığını yazdı.
Haberin metninde, “Adının açıklanmasını istemeyen bir Cumhuriyetçi dış politika uzmanına göre, Zelenskiy yüz yüze görüşme konusunda istekli, ancak görüşmenin gerçekleşmesini istemeyen taraf Beyaz Saray” ifadesine yer verildi.
Zelenskiy’in Trump ile görüşmek istediğini, çünkü bunun faydalarının maliyetlerinden daha fazla olduğuna inandığını anlatan kaynak, ABD liderinin Ukraynalı mevkidaşıyla işbirliği yapmak istemezse bunu başkalarının yapacağını da sözlerine ekledi.
Zelenskiy, Trump ile en son Aralık ayı sonlarında Mar-a-Lago konutunda bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Kiev rejimi lideri, ABD ve Ukrayna arasındaki güvenlik garantileri konusunda yüzde 100 anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. İkili görüşmelerin ardından Trump ve Zelenskiy, Avrupalı ​​liderlerle telefon görüşmesi yapmıştı. Zelenskiy ile görüşmeden önce Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “iyi ve çok verimli” bir telefon görüşmesi yaptığını bildirmişti.
Bu arada, New York Times gazetesi Ocak ayı başlarında, Trump'ın yardımcılarıyla yaptığı özel görüşmelerde Zelenskiy'e “piç” dediğini bildirmişti. Gazete, bunun nedeninin Amerikan liderinin geçmişte ona ciddi siyasi sorunlar yaşatan Ukrayna ve Kiev rejiminin liderine karşı kişisel husumetleri olduğunu belirtmişti.
Trump, geçen hafta, Rusya’nın anlaşmaya hazır olduğunu, ama Zelenskiy’in süreci yavaşlattığını dile getirmişti.
İsviçre’nin Davos şehrinde, Dünya Ekonomik Forumu düzenleniyor. Trump’ın foruma yarın katılması bekleniyor.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
DÜNYA
Rasmussen: Trump Grönland’ı samimi şekilde istiyor
04:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала